Июнь, 20 в 6:59

В Черном море русский враг пополнил состав своей корабельной группировки.

Об этом сообщает ОК Юг.

Отныне в акватории моря там караулит три надводных и три подводных носителя крылатых ракет, чей общий арсенал составляет 36 ракет. Также в Черном море находятся три больших десантных корабля.

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Ранее Оперативное командование Юг анонсировало переформатирование корабельной группировки врага. Теперь россияне делают упор на подводном флоте.

За прошедшие сутки воины Вооруженных сил Украины на Южном направлении ликвидировали 28 российских оккупантов. В Николаевской области зенитно-ракетное подразделение уничтожило беспилотник врага.

Источник: ОК Юг