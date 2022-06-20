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Факты / Украина

РФ пополнила состав корабельной группировки в Черном море

Марта Бондаренко, редактор ленты
РФ пополнила состав корабельной группировки в Черном море
Фото: Depositphotos

В Черном море русский враг пополнил состав своей корабельной группировки.

Об этом сообщает ОК Юг.

Отныне в акватории моря там караулит три надводных и три подводных носителя крылатых ракет, чей общий арсенал составляет 36 ракет. Также в Черном море находятся три больших десантных корабля.

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Ранее Оперативное командование Юг анонсировало переформатирование корабельной группировки врага. Теперь россияне делают упор на подводном флоте.

За прошедшие сутки воины Вооруженных сил Украины на Южном направлении ликвидировали 28 российских оккупантов. В Николаевской области зенитно-ракетное подразделение уничтожило беспилотник врага.

Источник: ОК Юг

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