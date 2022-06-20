РФ проводит обстрелы оккупированных территорий под чужим флагом и стягивает подкрепления на Запорожье — ISW

Июнь, 20 в 6:39

По данным Института изучения войны (ISW) и Минобороны Британии, Россия препятствует своим вооруженным силам, называя войну в Украине “специальной военной операцией”.

Об этом говорится в отчете ISW.

Министерство обороны Великобритании сообщает, что Кремль продолжает рассматривать свое вторжение в Украину как “специальную военную операцию”, а не как войну, и этим активно создает препятствия для российских вооруженных сил.

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Британское ведомство также сообщило 19 июня, что российские власти пытаются найти законные средства для наказания “военных диссидентов” и тех, кто отказывается от мобилизации, поскольку РФ используя термин “специальная военная операция”, исключающий законные меры по наказанию действий, которые могут быть применены во время официально объявленной войны.

Российские власти, вероятно, стремятся использовать судебные процессы, касающиеся “военных преступлений”, против пленных украинских военнослужащих, в том числе защищавших Мариуполь. Судить их намерены в соответствии с законодательством так называемой “ДНР”, разрешающим смертную казнь, в отличие от российского законодательства.

Как сообщает ISW, российские власти, вероятно, используют эти судебные процессы для усиления контроля над оккупированными территориями и последующей деморализации украинских защитников, а также будут продвигать пропаганду Кремля “о вторжении в Украину с целью ее “денацификации”.

Ключевые выводы экспертов ISW: