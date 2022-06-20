РФ проводит обстрелы оккупированных территорий под чужим флагом и стягивает подкрепления на Запорожье — ISW
По данным Института изучения войны (ISW) и Минобороны Британии, Россия препятствует своим вооруженным силам, называя войну в Украине “специальной военной операцией”.
Об этом говорится в отчете ISW.
Министерство обороны Великобритании сообщает, что Кремль продолжает рассматривать свое вторжение в Украину как “специальную военную операцию”, а не как войну, и этим активно создает препятствия для российских вооруженных сил.
Британское ведомство также сообщило 19 июня, что российские власти пытаются найти законные средства для наказания “военных диссидентов” и тех, кто отказывается от мобилизации, поскольку РФ используя термин “специальная военная операция”, исключающий законные меры по наказанию действий, которые могут быть применены во время официально объявленной войны.
Российские власти, вероятно, стремятся использовать судебные процессы, касающиеся “военных преступлений”, против пленных украинских военнослужащих, в том числе защищавших Мариуполь. Судить их намерены в соответствии с законодательством так называемой “ДНР”, разрешающим смертную казнь, в отличие от российского законодательства.
Как сообщает ISW, российские власти, вероятно, используют эти судебные процессы для усиления контроля над оккупированными территориями и последующей деморализации украинских защитников, а также будут продвигать пропаганду Кремля “о вторжении в Украину с целью ее “денацификации”.
Ключевые выводы экспертов ISW:
- Стянутой артиллерии РФ в сочетании с вероятно малочисленными пехотными подразделениями остается недостаточным для продвижения России в пределах Северодонецка.
- Российские войска продолжали готовиться к наступлению на Славянск с юго-востока от Изюма и к западу от Лимана.
- Оккупанты сосредоточены на укреплении оборонных позиций вдоль южного направления из-за недавних успешных контратак украинских войск вдоль границы Херсонской и Николаевской областей.
- Успешные контратаки ВСУ в районе Запорожья вынуждают российские войска бросить подкрепление на этот ослабленный сектор линии фронта.
- Российские войска, вероятно, проводят артиллерийские обстрелы под чужим флагом по территории, контролируемой Россией, чтобы приглушить украинские настроения, поощрять мобилизацию и создать враждебность у местных жителей к ВСУ.