РФ в войне против Украины потеряла около 33,8 тыс. военных – Генштаб
С начала полномасштабного вторжения украинские военные ликвидировали 33 800 российских оккупантов. За сутки уничтожили еще 200 захватчиков.
Обновленные потери России назвали в Генштабе ВСУ. Также украинские военные за минувшие сутки уничтожили еще девять танков, 11 боевых бронированных машин, четыре артиллерийских системы и три реактивных системы залпового огня.
Общие боевые потери РФ в войне против Украины:
- танки – 1 477 (+9);
- боевые бронированные машины – 3 588 (+11);
- артиллерийские системы – 749 (+4);
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 238 (+3);
- средства ПВО – 98;
- самолеты – 216;
- вертолеты – 181;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 601 (+3);
- крылатые ракеты – 130;
- корабли/катера – 14;
- автомобильная техника и автоцистерны – 2 527 (+4);
- специальная техника – 55.
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Запорожском направлениях.
По информации Генштаба ВСУ, на 117-й день полномасштабной войны российские оккупанты обстреливают населенные пункты в Харьковской области и пытаются помешать контрнаступлению ВСУ.
В Донецкой области захватчики обстреливали территории из самолетов Су-25. Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.