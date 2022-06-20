Июнь, 20 в 9:31

С начала полномасштабного вторжения украинские военные ликвидировали 33 800 российских оккупантов. За сутки уничтожили еще 200 захватчиков.

Обновленные потери России назвали в Генштабе ВСУ. Также украинские военные за минувшие сутки уничтожили еще девять танков, 11 боевых бронированных машин, четыре артиллерийских системы и три реактивных системы залпового огня.

Общие боевые потери РФ в войне против Украины:

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танки – 1 477 (+9);

боевые бронированные машины – 3 588 (+11);

артиллерийские системы – 749 (+4);

реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 238 (+3);

средства ПВО – 98;

самолеты – 216;

вертолеты – 181;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 601 (+3);

крылатые ракеты – 130;

корабли/катера – 14;

автомобильная техника и автоцистерны – 2 527 (+4);

специальная техника – 55.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Запорожском направлениях.

По информации Генштаба ВСУ, на 117-й день полномасштабной войны российские оккупанты обстреливают населенные пункты в Харьковской области и пытаются помешать контрнаступлению ВСУ.

В Донецкой области захватчики обстреливали территории из самолетов Су-25. Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.