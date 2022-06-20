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Факты / Украина

Во Львове произошел пожар в деревянной церкви УПЦ МП с надписью “Дом Путина”

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Во Львове произошел пожар в деревянной церкви УПЦ МП с надписью “Дом Путина”

Во Львове произошел пожар в деревянной церкви УПЦ Московского патриархата. В результате возгорания никто не пострадал.

– 19 июня в 22:42 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в г. Львове на ул. Антоненко-Давидовича в деревянной церкви. К месту происшествия были направлены спасатели Львова. В 23:19 пожар локализован и в 23:30 ликвидирован. В результате возгорания никто не пострадал, — говорится в сообщении Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области.

На фотографиях с места пожара видно надпись на здании церкви — “Дом Путина”. О причине вероятного возгорания здания в сообщении ГСЧС не говорится.

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Источник: ГСЧС
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