Июнь, 20 в 18:17

В настоящее время нет заметного прогресса в вопросе разблокирования портов Черного и Азовского морей, в первую очередь портов Одессы.

Об этом сообщила посол по особым поручениям при Министерстве иностранных дел Украины, координатор Совета экспортеров и инвесторов Ольга Трофимцева во время брифинга 20 июня.

По ее словам, на морские порты Азовского и Черного моря приходилось 70-75% общего объема украинского экспорта, поэтому их блокировка отрицательно сказалась на всех отраслях, прежде всего аграрной.

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Трофимцева считает лучшим выходом из сложившейся ситуации разблокировку портов и свободный экспорт продукции морскими путями.

— К сожалению, мы не видим реальности такого сценария в ближайшее время, несмотря на те усилия, которые прилагают наши партнеры, прежде всего Турция. Мы участвуем в происходящих переговорах через ООН. Однако пока заметного прогресса в вопросе разблокировки портов Черного и Азовского морей, прежде всего портов Одессы, нет, — отметила посол.

Трофимцева также подчеркнула, что правительство и украинский бизнес уже достаточно много сделали для налаживания альтернативных каналов экспорта железнодорожным и автомобильным транспортом, однако это не позволяет полностью заменить морской.

Она напомнила, что Украина продолжает работу по поиску альтернативных путей экспорта через Румынию и Польшу. Но снабжение железнодорожным или автомобильным транспортом не может на 100% заменить экспорт через порты.

Как сообщал президент Владимир Зеленский, в портах заблокировано более 20 млн тонн сельскохозяйственных культур. Блокировка экспорта грозит глобальным продовольственным кризисом.

Кроме блокады РФ массово ворует зерно с временно оккупированных территорий Украины. Так, известно уже о похищении около 600 тыс. тонн аграрной продукции.

Фото: Ольга Трофимцева