Июнь, 20 в 16:44

Несмотря на сообщения, что российские войска накапливают силы на Харьковском направлении, нового наступления на Харьков ожидать не стоит.

Об этом сообщил в эфире телемарафона военный эксперт Олег Жданов.

– Ожидать наступления на Харьков на сегодняшний день не стоит. Потому что все, что российские силы смогли на сегодняшний день, – они немного подсобрали резервы и смогли лишь немного отодвинуть нас (украинские войска, – Ред.) от государственной границы. Дальше наступление российских войск было остановлено. Сегодня там идут позиционные бои. В принципе, все оборонные рубежи мы держим, — подчеркнул эксперт.

В то же время Жданов отметил, что российская артиллерия сейчас действительно может доставать до окрестностей Харькова, а потому городу грозят дальнейшие обстрелы.

Сейчас смотрят

– К сожалению, действительно теперь артиллерия может доставать до окрестностей города. Но дальнейшего продвижения вряд ли следует ожидать. Больше резервов у РФ нет, – объяснил эксперт.

По словам Жданова, Харьковское направление оккупанты используют как “отвлекающий маневр”. Таким образом российские захватчики хотят заставить Вооруженные силы Украины “оттянуть часть сил на Харьковское направление с восточного Луганского направления”.

Накануне президент Владимир Зеленский проинформировал во время вечернего видеообращения, что оккупанты накапливают силы на Харьковском направлении и в Запорожской области.

Сегодня же заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что ВСУ почти дошли до государственной границы с РФ в Харьковской области. Чтобы этого не допустить, российские войска ужесточили обстрелы в регионе.