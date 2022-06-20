Июнь, 20 в 14:41

В районе Северодонецка продолжаются решающие бои, потому что в планах россиян захватить всю Луганскую область до 26 июня.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире информационного телемарафона.

– Сейчас продолжаются без преувеличения решающие бои в районе Северодонецка. И планы врага – это дойти до границ Луганской области ориентировочно до 26 июня. Российская армия бросила фактически все свои силы и средства для того, чтобы штурмовать населенные пункты вокруг, — объяснила она.

По словам Маляр, россияне пытаются прорвать оборону украинских войск и взять в окружение группировку, которая обороняет Лисичанск и Северодонецк.

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Заместитель министра обороны подчеркнула, что враг имеет преимущество в вооружении, поэтому ситуация очень сложная. Сейчас наблюдается наибольшая интенсивность этих решающих боев.

Утром 20 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай также сообщал, что ВСУ потеряли контроль над Метелкиным вблизи Северодонецка.

По его словам, оккупанты усилили артиллерийские и авиационные обстрелы. Они мощно бьют по Северодонецкой промзоне и окрестностям города.