В телефоне убитого оккупанта нашли видео, как войска РФ пересекали границу Украины в Харьковской области

Июнь, 20 в 7:42

В телефоне убитого российского оккупанта, 21-летнего россиянина Вадима Плохих нашли видео, как войска РФ на военной технике пересекали границу Украины через пограничный пункт Чугуновка Харьковской области.

Видео обнародовал украинский активист и блогер Сергей Стерненко. Он также проанализировал другие материалы на телефоне оккупанта.

На территорию Харьковской области Плохих заходил в апреле через пограничный пункт Чугуновка. Видео захода российской колонны на территорию Украины он снял на телефон.

Сейчас смотрят

Напомним, за прошедшие сутки воины Вооруженных сил Украины на Южном направлении ликвидировали 28 российских оккупантов. В Николаевской области зенитно-ракетное подразделение уничтожило беспилотник врага.