Венгрия предложила свою территорию для экспорта украинского зерна

Июнь, 20 в 23:03

Венгрия предложила свою территорию в качестве возможного маршрута для украинского экспорта зерна из-за нарушения привычных маршрутов через Черное море в результате вторжения РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто в ходе встречи министров иностранных дел ЕС.

По оценкам, 22 миллиона тонн украинского зерна лежат в силосах и ждут отправки по всему миру.

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Господин Сиярто обнародовал свое заявление спустя несколько часов после того, как ЕС заявил, что российская блокада, препятствующая экспорту, является “настоящим военным преступлением”.

— Мы предложили пропустить через территорию Венгрии, кроме того, чтобы облегчить прохождение любых продовольственных грузов, которые назначаются в разные части мира из Украины, преимущественно в Северную Африку или Ближний Восток, — сказал Сиярто.

Источник: Sky News