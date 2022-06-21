Венгрия предложила свою территорию для экспорта украинского зерна
Венгрия предложила свою территорию в качестве возможного маршрута для украинского экспорта зерна из-за нарушения привычных маршрутов через Черное море в результате вторжения РФ.
Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто в ходе встречи министров иностранных дел ЕС.
По оценкам, 22 миллиона тонн украинского зерна лежат в силосах и ждут отправки по всему миру.
Господин Сиярто обнародовал свое заявление спустя несколько часов после того, как ЕС заявил, что российская блокада, препятствующая экспорту, является “настоящим военным преступлением”.
— Мы предложили пропустить через территорию Венгрии, кроме того, чтобы облегчить прохождение любых продовольственных грузов, которые назначаются в разные части мира из Украины, преимущественно в Северную Африку или Ближний Восток, — сказал Сиярто.
Источник: Sky News