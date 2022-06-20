Июнь, 20 в 14:10

Днем в понедельник, 20 июня, в Одессе раздались несколько взрывов.

Местные СМИ и пользователи социальных сетей сообщают об очередном ракетном обстреле войск РФ.

Есть пока не подтвержденная информация о том, что на подлете к Одессе украинские силы ПВО сбили очередную российскую ракету Оникс.

Сейчас смотрят

На территории города и Одесской области сейчас раздается воздушная тревога. Местные СМИ публикуют фото поднимающегося над Одессой столба дыма.

Стоит отметить, что в Одессе сегодня не раз раздавалась воздушная тревога.

Как информировали в пресс-службе Оперативного командования Юг, российские войска продолжают атаковать Одесскую область крылатыми ракетами типа Оникс. Оккупанты запускают ракеты из берегового ракетного комплекса, расположенного во временно оккупированном Крыму.

Ночью враг предпринял попытку ударить по Белгород-Днестровскому району, а утром – по Одессе.

В обоих случаях украинские силы противовоздушной обороны уничтожили ракеты в воздухе.

Фото: Воздушное командование Восток