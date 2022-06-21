Военный эксперт оценил возможность закрытия неба со стороны Польши и Румынии

Июнь, 20 в 22:27

У Польши, как и у Румынии, есть мощности, чтобы закрыть небо над западными регионами Украины.

Об этом в эфире Единого марафона заявил военный эксперт Александр Мусиенко.

Он напомнил, что предложения по закрытию неба были еще в марте и апреле, тогда речь шла о размещении миротворческой миссии НАТО на территориях, где не было активных боевых действий, а также рассматривался вариант концепции “закрытия неба”.

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— Теоретически, если посмотреть на польские системы ПВО, у них есть такие возможности. У них есть системы ЗРК Patriot, как и в Румынии. Эти страны могут сместить свои системы и выполнять ту функцию, чтоб частично мониторить и частично закрывать небо в этих местах, — заявил Мусиенко.

Эксперт отметил, что такая возможность теоретическая.

— Нужно учитывать позиции Альянса по этому вопросу и позицию США, где производятся эти системы, насколько они будут согласны, как будут использованы такие системы. Здесь возникают вопросы, но если разрешение будет предоставлено, теоретически, это будет возможно в отношении нескольких западных областей нашего государства, — говорит Мусиенко.

В то же время он отмечает, что мнение о закрытии неба над Украиной озвучил все же польский офицер, который уже не занимает эту должность.