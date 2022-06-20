Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Улицу не могли взять месяц: пленный рассказал о потерях войск РФ на Донбассе

Юлия Соколова, редактор ленты
Війська РФ
Фото: Depositphotos

Российские войска несут огромные потери во время боевых действий на Востоке Украины. И это несмотря на существенное численное преимущество врага на восточном участке фронта – не менее чем в 20 раз.

О значительных потерях российских оккупантов рассказал пленный уроженец оккупированного Луганска. Видео обнародовала Служба безопасности Украины.

Пленный – Илья Хвостиков, 2002 года рождения. Его “мобилизовали” на полномасштабную войну против Украины из рядов так называемой “народной милиции ЛНР”.

Сейчас смотрят

Пленный оккупант вспомнил город Рубежное. По его словам, там во время боев только за одну улицу погибли 70% от его роты. А взять эту улицу оккупанты не могли почти месяц.

– Улицу Ленина (сейчас Владимирская, – Ред.) мы проходили в общей сумме недели три, может, четыре, — проинформировал пленный.

Он добавил, что путинские войска продвигались в городе с такими боями, что “за это время были большие разрушения, большие потери… от роты 70 процентов”.

Оккупант уточнил, что командование восполняло значительные потери мобилизованными новобранцами. После пополнения рядов из Рубежного бригаду оккупантов отправили на город Северодонецк.

Там Вооруженные силы Украины встретили российских захватчиков шквальным огнем в промзоне, что побудило их сдаться в плен.

– В настоящее время этот и другие пленные из незаконных вооруженных формирований дают показания следователям СБУ, — уточнили в спецслужбе.

По информации Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения украинская армия ликвидировала 33 800 российских оккупантов (за сутки еще 200 захватчиков).

Кроме того, украинские защитники уничтожили 1 477 танков, 3 588 боевых бронированных машин, 749 артиллерийских систем, 238 РСЗО, 216 самолетов, 181 вертолет, 14 кораблей и катеров.

Читайте
Интерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои на 20.06.2022

Источник: СБУ
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка