Июнь, 20 в 15:00

Российские войска несут огромные потери во время боевых действий на Востоке Украины. И это несмотря на существенное численное преимущество врага на восточном участке фронта – не менее чем в 20 раз.

О значительных потерях российских оккупантов рассказал пленный уроженец оккупированного Луганска. Видео обнародовала Служба безопасности Украины.

Пленный – Илья Хвостиков, 2002 года рождения. Его “мобилизовали” на полномасштабную войну против Украины из рядов так называемой “народной милиции ЛНР”.

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Пленный оккупант вспомнил город Рубежное. По его словам, там во время боев только за одну улицу погибли 70% от его роты. А взять эту улицу оккупанты не могли почти месяц.

– Улицу Ленина (сейчас Владимирская, – Ред.) мы проходили в общей сумме недели три, может, четыре, — проинформировал пленный.

Он добавил, что путинские войска продвигались в городе с такими боями, что “за это время были большие разрушения, большие потери… от роты 70 процентов”.

Оккупант уточнил, что командование восполняло значительные потери мобилизованными новобранцами. После пополнения рядов из Рубежного бригаду оккупантов отправили на город Северодонецк.

Там Вооруженные силы Украины встретили российских захватчиков шквальным огнем в промзоне, что побудило их сдаться в плен.

– В настоящее время этот и другие пленные из незаконных вооруженных формирований дают показания следователям СБУ, — уточнили в спецслужбе.

По информации Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения украинская армия ликвидировала 33 800 российских оккупантов (за сутки еще 200 захватчиков).

Кроме того, украинские защитники уничтожили 1 477 танков, 3 588 боевых бронированных машин, 749 артиллерийских систем, 238 РСЗО, 216 самолетов, 181 вертолет, 14 кораблей и катеров.