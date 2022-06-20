Июнь, 20 в 10:23

По состоянию на понедельник, 6 июня, метро Киева продолжает работать в режиме перевозок пассажиров.

Метрополитен работает в режиме перевозок с 06.30 до 22.00. Ориентировочный интервал движения поездов на всех линиях составляет 8-10 минут, в часы пик интервал между поездами составляет 4-5 минут.

Как курсируют поезда:

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Красная линия: от станции Академгородок до станции Лесная.

Синяя линия: от станции Героев Днепра до станции Теремки.

Зеленая линия: от станции Сырец до станции Красный хутор.

Майдан Независимости, Крещатик, Днепр, Гидропарк поезда проезжают без остановки.

Работают пересадочные узлы: Золотые ворота — Театральная; Площадь Льва Толстого – Дворец спорта. Пересадочный узел Крещатик — Майдан Независимости остается закрытым.

Поезда метрополитена во время воздушной тревоги приостанавливают движение по наземному участку на “красной” линии, а на “зеленой” не курсируют через Южный мост.

С 6 июня заработали вторые вестибюли на станциях Дарница и Выдубичи. На станциях Осокорки и Лесная работа вестибюлей будет изменена.

Также с 16 мая 2022 года проезд в метро Киев стал платным. Стоит один билет 8 гривен.

Подземные станции продолжат круглосуточно принимать людей в качестве укрытий.

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Источник: КП Киевский метрополитен