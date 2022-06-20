Июнь, 20 в 11:48

Украинские защитники, эвакуированные с металлургического завода Азовсталь в Мариуполе, живы. Они сейчас находятся в российском плену, однако в каких условиях удерживают военных, неизвестно.

Об этом сообщил в интервью LB.ua руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, с некоторыми из защитников Азовстали есть связь. Вопросом их освобождения занимается Главное управление разведки Минобороны Украины.

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– Знаем, что они живы. Что касается условий, то этот вопрос тоже отслеживается. Сказать четко, в каких условиях, мы пока не можем. Но мы точно знаем, что они живы. ГУР постоянно держит это на контроле, с некоторыми из них есть связь, и процесс по их освобождению не останавливается ни на час. Я очень надеюсь, что он войдет в свою активную фазу, и мы начнем возвращать наших героев в Украину, — подчеркнул Ермак.

Он отметил, что процесс переговоров по освобождению украинских защитников является сложным. Поэтому детали должен сообщать пресс-центр, специально созданный при центре ГУР Минобороны относительно пленных.

– Поскольку переговоры и консультации продолжаются, каждая деталь имеет значение, процесс очень непростой. Я бы не хотел своими словами и информацией как-то навредить этому процессу, – объяснил руководитель ОПУ.

Ермак уточнил, что на первом этапе задача ГУР заключалась в сохранении жизней защитников Азовстали, и она выполнена. Второй же этап состоит в возвращении военных из плена.

– Сегодня они (ГУР, — Ред.) занимаются вторым этапом – их возвращением. И все детали, я думаю, они смогут четко рассказать, – заявил он.

Ермак напомнил, что параллельно начался процесс возвращения тел погибших воинов, в частности защитников Азовстали. На сегодняшний день удалось вернуть более 200 тел, проводится экспертиза для их идентификации.

Комментируя возможность псевдосудов над защитниками Азовстали и вынесения им приговоров в РФ, Ермак напомнил о позиции президента Владимира Зеленского.

– Позиция главы государства не изменилась. Он сказал, что, если с этими людьми что-то произойдет, о любых переговорах можно будет забыть. Он об этом говорил, когда они были там (на Азовстали, – Ред.), и продолжает занимать эту позицию, пока они не вернулись в нашу страну. Мы понимаем, что это (заявления РФ о судах над военными с Азовстали, – Ред.) элемент шантажа и “поднятия ставок” со стороны РФ. Но давайте дождемся результата, – подытожил Ермак.

Как известно, эвакуация украинских воинов с Азовстали прошла в мае. Их вывезли на временно оккупированные территории Донецкой области.

В Минобороны Украины сразу заявили, что украинских защитников планируют освободить по процедуре обмена. В то же время в РФ начали звучать заявления о возможных судах и смертной казни.

Известно, что в плену РФ находятся более 2,5 тыс. украинских защитников с Азовстали. Такие данные озвучивал президент Украины Владимир Зеленский.

15 июня секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что большинство пленных защитников Мариуполя находятся на оккупированных территориях Донецкой области.

Источник: LB.ua