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Факты / Украина

За 259 голосов: Рада ратифицировала Стамбульскую конвенцию

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Верховна Рада

Верховная Рада ратифицировала Стамбульскую конвенцию. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, за ратификацию документа проголосовали 259 народных депутатов.

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Информацию о ратификации Стамбульской конвенции подтвердили народные депутаты Алексей Гончаренко и Ольга Василевская-Смаглюк.

Стамбульская конвенция – это международное соглашение Совета Европы, целью которого является предотвращение насилия по отношению к женщинам и домашнего насилия.

Этот документ подписали более 40 стран Европейского Союза. Украина была одним из государств-авторов Конвенции и одной из первых подписала ее (в 2011 году). Но больше 10 лет ее не могли ратифицировать.

Стамбульская конвенция юридически обязывает государство, которое ее ратифицировало, создать правовую базу для борьбы с насилием в отношении женщин.

Это означает, что в Уголовном кодексе должны быть прописаны статьи о психологическом насилии, преследовании, физическом и сексуальном насилии, статьи о принуждении к браку, принудительным абортам и стерилизации.

К слову, Факты ICTV также активно освещают тему домашнего насилия в спецпроекте Не молчи.

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