Июнь, 20 в 13:31

Верховная Рада ратифицировала Стамбульскую конвенцию. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, за ратификацию документа проголосовали 259 народных депутатов.

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Информацию о ратификации Стамбульской конвенции подтвердили народные депутаты Алексей Гончаренко и Ольга Василевская-Смаглюк.

Стамбульская конвенция – это международное соглашение Совета Европы, целью которого является предотвращение насилия по отношению к женщинам и домашнего насилия.

Этот документ подписали более 40 стран Европейского Союза. Украина была одним из государств-авторов Конвенции и одной из первых подписала ее (в 2011 году). Но больше 10 лет ее не могли ратифицировать.

Стамбульская конвенция юридически обязывает государство, которое ее ратифицировало, создать правовую базу для борьбы с насилием в отношении женщин.

Это означает, что в Уголовном кодексе должны быть прописаны статьи о психологическом насилии, преследовании, физическом и сексуальном насилии, статьи о принуждении к браку, принудительным абортам и стерилизации.

К слову, Факты ICTV также активно освещают тему домашнего насилия в спецпроекте Не молчи.