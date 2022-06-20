За 259 голосов: Рада ратифицировала Стамбульскую конвенцию
Верховная Рада ратифицировала Стамбульскую конвенцию. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
По его словам, за ратификацию документа проголосовали 259 народных депутатов.
Информацию о ратификации Стамбульской конвенции подтвердили народные депутаты Алексей Гончаренко и Ольга Василевская-Смаглюк.
Стамбульская конвенция – это международное соглашение Совета Европы, целью которого является предотвращение насилия по отношению к женщинам и домашнего насилия.
Этот документ подписали более 40 стран Европейского Союза. Украина была одним из государств-авторов Конвенции и одной из первых подписала ее (в 2011 году). Но больше 10 лет ее не могли ратифицировать.
Стамбульская конвенция юридически обязывает государство, которое ее ратифицировало, создать правовую базу для борьбы с насилием в отношении женщин.
Это означает, что в Уголовном кодексе должны быть прописаны статьи о психологическом насилии, преследовании, физическом и сексуальном насилии, статьи о принуждении к браку, принудительным абортам и стерилизации.
К слову, Факты ICTV также активно освещают тему домашнего насилия в спецпроекте Не молчи.