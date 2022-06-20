Июнь, 20 в 13:14

Вероятность наступления белорусских войск на территорию Украины существует. Минск может решиться на это, чтобы выполнить две задачи Кремля.

Об этом рассказал в эфире телемарафона военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что оценивает вероятность наступления войск Беларуси “как 50 на 50”.

– Вероятность, на мой взгляд, сохраняется, но я бы ее оценил как 50 на 50, — заявил эксперт.

По мнению Жданова, Кремль может ставить перед Минском две ключевые задачи: открыть второй фронт в Украине и помешать поставкам западного оружия.

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– Две задачи могут быть поставлены Кремлем перед Минском. Первая – открыть второй фронт для того, чтобы растянуть силы нашей армии и таким образом ослабить наши усилия на востоке. Они могут попытаться это сделать. Но на сегодняшний день ситуация 24 февраля не повторится. ВСУ дадут бой сразу на границе. Первое сражение и первые потери могут существенно изменить ситуацию как в самой армии, так и в белорусском обществе. И вторая задача – попытаться отрезать пути поставок западного вооружения от стран-партнеров, — объяснил эксперт.

По убеждению Жданова, выполнение второй задачи (срыв поставок оружия) маловероятно, поскольку армия Беларуси не имеет мощности для этого. В то же время Минск вполне может попытаться открыть второй фронт (т.е. выполнить первую задачу Кремля).

– Вторая задача маловероятна, я не думаю, что армия Беларуси способна совершить такую глубинную операцию, даже развернувшись до численности 80 тыс., как это планирует самопровозглашенный глава Беларуси Лукашенко. А вот первая задача – они вполне могут попробовать. Но дело в том, что сегодня ситуация 24 февраля уже не повторится, и мы дадим бой сразу на нашей границе. А первое сражение, первая кровь, первые потери могут очень существенно изменить ситуацию как в самой армии, так и в белорусском обществе, не в пользу Лукашенко, — заметил военный эксперт.

Жданов напомнил, что учения в Беларуси по “переходу на военное время” продлятся до 8 июля. И после этой даты будет понятно, вернутся ли белорусские войска в места дислокации, или же они останутся для боевого слаживания в составе подразделений. Тогда можно будет давать оценки, насколько войска Беларуси готовы к вторжению в Украину и когда это может произойти.

– 8 июля завершатся отмобилизация и развертывание вооруженных сил. Но это люди, которые пришли с “гражданки”, которых надо поставить в строй, вручить им технику, вооружение и потом еще подготовить этот резерв отмобилизованных. Это будет длиться где-то месяц или два – не меньше. Поэтому мы можем говорить о подготовке белорусской армии к готовности к применению на конец сентября-начало октября. Не раньше, — подчеркнул эксперт.

Жданов также рассказал, что белорусские войска сейчас сосредоточены в основном в Брестской области – на юго-западе Беларуси. Поэтому вероятное нападение может произойти на Волынскую и Ровенскую области.

– Волынская и Ровенская области. Вряд ли они будут перебрасывать войска и пытаться повторить поход на Киев. Второго такого похода не будет, – убежден Жданов.

Также он не исключает, что с территории Беларуси, где сейчас расположены ракетные комплексы Искандер, могут происходить обстрелы по территории западных областей Украины.

В начале июня президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что риски повторного вторжения вражеских войск в Украину со стороны Беларуси пока минимальны. В то же время, он заверил, что наше государство готовится ко всем возможным сценариям.