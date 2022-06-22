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Факты / Украина

До €30 тыс.: как украинцам получить компенсацию от ЕСПЧ

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
До €30 тыс.: как украинцам получить компенсацию от ЕСПЧ
Фото: Depositphotos

Европейский суд по правам человека будет выплачивать компенсацию пострадавшим от российской агрессии украинцам в размере от €5 тыс. до €30 тыс.

В Минцифре объяснили, что для этого нужно подать заявление в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в течение четырех месяцев с момента, когда вы пострадали от российской агрессии (не позже 16 января 2023 года).

Чтобы подать заявку на выплату компенсации от ЕСПЧ, необходимо:

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  • заполнить форму по ссылке;
  • загрузить документ на компьютер, распечатать, положить в конверт и наклеить на него адрес ЕСПЧ (он сформируется автоматически при заполнении заявки на сайте);
  • отправить заявку в одном из отделений Укрпочты (для отправителя услуга бесплатная).

Также можно заполнить заявку за родственника, если он не может подать ее самостоятельно. Но следует учесть, что срок рассмотрения заявления может составлять от одного года.

Если же в процессе заполнения возникают вопросы, то можно обратиться за помощью в общественную приемную Украинского Хельсинкского союза по правам человека.

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Источник: Минцифры

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