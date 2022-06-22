Карта боевых действий на 22.06.2022 – ситуация на фронте
22 июня российские военные продолжают наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины.
Карта боевых действий в Украине на 22.06.2022
На Волынском и Полесском направлениях подразделения белорусских Вооруженных сил ведут разведку, оборудуют позиции и охраняют госграницу.
На Северском направлении враг для демонстрации присутствия содержит до трех батальонных тактических групп и подразделения воздушно-десантных войск в приграничных районах Брянской и Курской областей.
Кроме того, россияне обстреляли из минометов и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Середина-Буда, Мирополье Сумской области, а также Гремяч Черниговской области.
На Харьковском направлении российские оккупанты прибегают к воздушной разведке, чтобы выявить места дислокации украинских войск.
Армия РФ интенсивно обстреливала с артиллерии позиции ВСУ вблизи Харькова, Старого Салтова, Рубежного и Чепиля, а также гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Украинка, Петровка, Шевелевка, Базалиевка и Прудянка из ствольной и реактивной артиллерии.
На Славянском направлении российские военные систематически открывают огонь, чтобы создать условия для возобновления наступления на Славянск, прибегают к штурмовым действиям.
Кроме того, в течение 21 июня враг бил из реактивных систем залпового огня недалеко от Новой Дмитровки, Осиновки, Курульки, Ивановки и Адамовки.
По состоянию на 22 июня россияне основные усилия сосредоточивают на Северодонецком и Бахмутском направлениях, чтобы выйти на административные границы Луганской области.
Враг пытается установить полный контроль над Северодонецком, блокировать подразделения Сил обороны в районах населенных пунктов Боровское и Вороново.
Ради усиления Россия перегруппировала войска на Бахмутском направлении.
Украинские защитники отбили штурм в сторону Углегорской ТЭС, что на направлении Мироновка — Семигорье, а также заставили врага отойти, остановив наступление в направлении Молодежного — Катериновки.
На Краматорском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях россияне боевыми действиями пытаются сковать действия подразделений Сил обороны и не допустить их перебрасывания на угрожающие направления.
Под вражеским обстрелом находились районы населенных пунктов Андреевка, Новодонецкое, Старая Украинка и Гуляйполе. Авиационный удар армия РФ нанесла близ Красногоровки.
Не допустить наступления украинских войск оккупанты пытаются и на Южнобужском направлении.
Российские захватчики открывали огонь в течение суток со ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Таврийское, Шевченково, Киселевка, Квитневое и нанесли авиаудар вблизи Белой Криницы.
В акватории Черного моря в готовности к применению находится шесть носителей крылатых ракет морского базирования типа Калибр.
Потери РФ на 22 июня 2022
- личного состава – около 34 230 (+130),
- танков ‒ 1 496,
- боевых бронированных машин ‒ 3 614 (+8),
- артиллерийских систем – 752,
- реактивных систем залпового огня – 239,
- средств противовоздушной обороны – 99 (+1),
- самолетов – 216,
- вертолетов – 182 (+1),
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 614 (+3),
- крылатых ракет – 137,
- кораблей (катеров) – 14,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 543 (+6),
- специальной техники – 60 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 119-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.