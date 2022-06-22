Июнь, 22 в 10:10

22 июня российские военные продолжают наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины.

Карта боевых действий в Украине на 22.06.2022

На Волынском и Полесском направлениях подразделения белорусских Вооруженных сил ведут разведку, оборудуют позиции и охраняют госграницу.

На Северском направлении враг для демонстрации присутствия содержит до трех батальонных тактических групп и подразделения воздушно-десантных войск в приграничных районах Брянской и Курской областей.

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Кроме того, россияне обстреляли из минометов и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Середина-Буда, Мирополье Сумской области, а также Гремяч Черниговской области.

На Харьковском направлении российские оккупанты прибегают к воздушной разведке, чтобы выявить места дислокации украинских войск.

Армия РФ интенсивно обстреливала с артиллерии позиции ВСУ вблизи Харькова, Старого Салтова, Рубежного и Чепиля, а также гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Украинка, Петровка, Шевелевка, Базалиевка и Прудянка из ствольной и реактивной артиллерии.

На Славянском направлении российские военные систематически открывают огонь, чтобы создать условия для возобновления наступления на Славянск, прибегают к штурмовым действиям.

Кроме того, в течение 21 июня враг бил из реактивных систем залпового огня недалеко от Новой Дмитровки, Осиновки, Курульки, Ивановки и Адамовки.

По состоянию на 22 июня россияне основные усилия сосредоточивают на Северодонецком и Бахмутском направлениях, чтобы выйти на административные границы Луганской области.

Враг пытается установить полный контроль над Северодонецком, блокировать подразделения Сил обороны в районах населенных пунктов Боровское и Вороново.

Ради усиления Россия перегруппировала войска на Бахмутском направлении.

Украинские защитники отбили штурм в сторону Углегорской ТЭС, что на направлении Мироновка — Семигорье, а также заставили врага отойти, остановив наступление в направлении Молодежного — Катериновки.

На Краматорском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях россияне боевыми действиями пытаются сковать действия подразделений Сил обороны и не допустить их перебрасывания на угрожающие направления.

Под вражеским обстрелом находились районы населенных пунктов Андреевка, Новодонецкое, Старая Украинка и Гуляйполе. Авиационный удар армия РФ нанесла близ Красногоровки.

Не допустить наступления украинских войск оккупанты пытаются и на Южнобужском направлении.

Российские захватчики открывали огонь в течение суток со ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Таврийское, Шевченково, Киселевка, Квитневое и нанесли авиаудар вблизи Белой Криницы.

В акватории Черного моря в готовности к применению находится шесть носителей крылатых ракет морского базирования типа Калибр.

Потери РФ на 22 июня 2022

личного состава – около 34 230 (+130),

танков ‒ 1 496,

боевых бронированных машин ‒ 3 614 (+8),

артиллерийских систем – 752,

реактивных систем залпового огня – 239,

средств противовоздушной обороны – 99 (+1),

самолетов – 216,

вертолетов – 182 (+1),

беспилотников оперативно-тактического уровня – 614 (+3),

крылатых ракет – 137,

кораблей (катеров) – 14,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 543 (+6),

специальной техники – 60 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 119-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.