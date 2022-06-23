На Днепре сформирован дивизион речных катеров – командующий ВМС

Июнь, 22, 2022 в 22:11

Широкомасштабное вторжение РФ внесло коррективы в применение сил, входящих в состав ВМС ВСУ, рассказал командующий национального флота, вице-адмирал Алексей Неижпапа.

– По инициативе и при поддержке командования Сухопутных войск нами совместно был сформирован дивизион речных катеров на севере Днепра – главной логистической артерии Украины, потерять которую мы не можем себе позволить, – подчеркнул командующий ВМС.

Его формирование началось еще в марте. По словам Неижпапы, сложности были с корабельным составом и его дооборудованием, поскольку нет специфических военных речных катеров.

Определенным вызовом стало также укомплектование дивизиона личным составом, который должен пройти соответствующую подготовку.

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– Все моряки, которые были на тот момент в Киеве – от преподавателей национального университета МОУ до представителей Главной инспекции МОУ – все присоединились к этой работе. Где у нас не было собственного опыта, воспользовались опытом наших иностранных партнеров. А еще неоценимую помощь оказали гражданские моряки речного флота, – отметил вице-адмирал.

Неижпапа подчеркнул, что для формирования дивизиона часть речного флота Украины была передана в управление военных, то есть на речные катера поставили вооружение, и теперь они принадлежат ВМС.

Сформироанный дивизион сейчас выполняет задачи в подчинении сил обороны Киева в приречных операционных районах, действующих возле Днепра.

– О важности военного речного флота говорит само за себя соседство с Беларусью, имеющей речной дивизион в Пинске и базу в Лоеве, на самой границе. Это 19 судов военно-речного флота. Поэтому укрепление севера Украины соответствующим комплектом сил на реках является важным шагом, – подытожил командующий флотом.

Фото: ВМС ЗСУ