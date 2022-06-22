Проблемы под Северодонецком и Лисичанском: Арестович о ситуации на фронте
Вооруженные силы Украины имеют “большие проблемы” под Северодонецком и Лисичанском.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин LIVE. По его словам, оккупанты опрокинули в этот район не менее трех батальонно-тактических групп.
— Задача – закрыть в тактическое окружение Золотое и Горское. И угроза этого закрытия вполне реальна, — отметил Арестович.
Советник главы ОП также сообщил, что россияне уже неподалеку от трассы Бахмут-Лисичанск, в районе Берестового, откуда ВСУ их отбросили.
Он говорит, что у россиян сейчас превалирует “тактика нарезания окружений”. И они находятся в нескольких шагах от оперативно-тактического окружения украинских войск в Луганской области.
Кроме того, глава Луганской ОВ Сергей Гайдай сообщал, что россияне пытаются окружить ВСУ вдоль трассы Лисичанск — Бахмут.
Он уточнил, что возле Лисичанска россиян удается сдерживать, город осыпают вражескими снарядами, уничтожая населенный пункт.
В то же время, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с помощью тактических движений украинская армия усиливает защиту в Луганской области. Оккупанты очень серьезно давят и на Донецком направлении.
На Харьковщине – жестокие и циничные российские артиллерийские обстрелы. На юге ВСУ защищают Николаевщину, Запорожье и постепенно освобождают Херсонщину.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 118-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: Сергей Гайдай