Движение по Южному мосту закрыли для автомобилей
Фото: Depositphotos
С сегодняшнего дня, 22 июня, в Киеве закрыли движение по Южному мосту для частного автомобильного транспорта. Об этом сообщили в КГГА.
Вместе с тем по Южному мосту будет курсировать общественный транспорт. Также разрешено движение для спецтранспорта экстренных и аварийных служб, транзитного грузового транспорта, а также авто со специальными пропусками.
В КГГА напоминают, что по Южному мосту проезжают автобусы маршрутов № 22 и № 91.
Сейчас смотрят
Также для сообщения между правым и левым берегом Киева работает метрополитен. Только во время воздушной тревоги поезда не проезжают по наземным участкам.
Напомним, с 20 июня возобновили автомобильное движение столичные мосты Патона и Метро.