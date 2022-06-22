Июнь, 22 в 10:36

С сегодняшнего дня, 22 июня, в Киеве закрыли движение по Южному мосту для частного автомобильного транспорта. Об этом сообщили в КГГА.

Вместе с тем по Южному мосту будет курсировать общественный транспорт. Также разрешено движение для спецтранспорта экстренных и аварийных служб, транзитного грузового транспорта, а также авто со специальными пропусками.

В КГГА напоминают, что по Южному мосту проезжают автобусы маршрутов № 22 и № 91.

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Также для сообщения между правым и левым берегом Киева работает метрополитен. Только во время воздушной тревоги поезда не проезжают по наземным участкам.

Напомним, с 20 июня возобновили автомобильное движение столичные мосты Патона и Метро.