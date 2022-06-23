Символическое, но единогласное решение ЕС: иноСМИ о предоставлении Украине статуса кандидата

Июнь, 22 в 23:25

Во время саммита, который пройдет 23-24 июня в Брюсселе, страны-члены Европейского Союза, наконец, озвучат свое официальное решение по вопросу кандидатства Украины в ЕС.

Историческое событие или символическое решение для повышения морального духа воюющих украинцев – как разные иностранные издания оценивают вероятное кандидатство Украины – читайте в материале Фактов ICTV.

BBC примеряет, как Украина впишется в ЕС

Журналисты проанализировали, как будет выглядеть Европейский Союз, если Украина получит статус кандидата, а затем – и члена ЕС. Так, там отметили, что у Украины будет самая большая территория среди стран ЕС: 603 550 кв. км. Также, по их данным, мы займем пятое место по численности населения: 44,13 млн человек.

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В ВВС подчеркивают, что Украина уже продает в ЕС 30% всего зерна, которое импортируют страны-члены.

Также издание пишет о том, как членство в ЕС помогло недавним присоединившимся. По данным ВВС, Румыния с момента вступления в Евросоюз 15 лет назад утроила свой национальный доход, а Болгария – удвоила.

– ЕС предоставил обеим странам десятки миллиардов евро через европейские структурные и инвестиционные фонды. Они поддерживают экономическое развитие, например, путем строительства новых дорог и портов. В период с 2014 по 2020 год Болгария получила 11,2 млрд евро, а Румыния – 35 млрд евро. Однако Transparency International утверждает, что большая часть этих денег была утеряна из-за коррупции, – отмечают в издании.

В то же время сообщается, что Болгария остается в нижней части лиги ЕС с точки зрения заработной платы, здравоохранения и образования, однако Румыния поднялась со второго на шестое место среди самых бедных.

По данным Всемирного банка, около 1,5 млн болгар и 4 млн румын воспользовались политикой ЕС о “свободе передвижения” для поездок за границу. Критики опасаются, что эта “утечка мозгов” может повредить будущим перспективам обеих стран.

Atlantic Council надеется на мобилизацию гражданского общества в случае, если Украина станет кандидатом

Мириам Космель, старший эксперт по Восточной Европе, заявил в комментарии этому СМИ, что украинское общество в настоящее время мобилизует огромные ресурсы для противостояния российской агрессии.

– Можно надеяться, что статус страны-кандидата в ЕС поможет гражданскому обществу формировать политическую повестку дня, как это было в 2014 году. Антикоррупционные институты остаются институционально нетронутыми, несмотря на войну, но были вынуждены свернуть свою деятельность. Они должны продолжать работать и получать полную поддержку властей, – подчеркнул он.

Euronews считает, что Евросоюзу нужно усилить внешнюю политику из-за войны РФ против Украины

Член Европейского парламента от Германии, член Европейской народной партии (ЕНП) и председатель комитета по иностранным делам Дэвид Макаллистер сказал изданию, что в вопросе предоставления Украине членства речь идет об усилении внешней политики Евросоюза, политики безопасности и обороны на фоне агрессивного авторитарного кремлевского режима.

– Вопросы, поднятые агрессивной войной России против Украины, выходят далеко за рамки трагической ситуации и политики расширения ЕС. Европейский Союз должен срочно вооружиться средствами и инструментами для реагирования на глобальную стратегическую конкуренцию и комплексные угрозы безопасности. Не должно быть колебаний или разобщенности. В этот момент геополитического переопределения лидеры ЕС должны выполнить свою историческую ответственность, – резюмировал он.

Al Jazeera отмечает, что среди стран ЕС нет ни одного возражения против кандидатуры Украины

Сообщается, что Украина намерена стать официальным кандидатом на членство в Европейском Союзе в четверг, 23 июня.

Журналисты подчеркнули, что министры и дипломаты в комментариях назвали такое решение “символическим, но повышающим моральный дух” украинцев после вторжения России.

По данным СМИ, несколько дипломатов, общавшихся с международными СМИ во вторник, подтвердили, что ни одна из стран не выдвинула возражений против Украины на встрече послов блока.

– Нет ни одной страны, которая бы создавала проблемы с этим предложением. Мы проявим большое единодушие, – говорится в комментарии.

VOA: Украине быстро дадут кандидатство, но не станут ускорять само членство в ЕС

В преддверии саммита ЕС выглядит единым в вопросе о кандидатуре Украины, но кажется маловероятным, что лидеры ЕС согласятся с призывом Украины ускорить процесс принятия в блок – он может занять годы или даже десятилетия, пишет VOA.

– Я думаю, что если бы был быстрый путь для Украины, то это вызвало бы некоторый шум со стороны западнобалканских стран, которые уже некоторое время находятся в антипалате этого статуса кандидата, – сказала Тара Варма, возглавляющая парижский офис института политики Европейского совета по международным отношениям.

Она выразила мнение, что европейцам необходимо быть крайне осторожными в этом вопросе.

– Честно говоря, предоставление статуса кандидата за такой короткий период уже можно назвать настоящей революцией, – подытожила Варма.

Источник: BBC, Atlantic Council, Euronews, Al Jazeera, VOA