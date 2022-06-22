Июнь, 22 в 17:57

Российские захватчики разработали на временно оккупированных территориях систему фильтрации.

На Востоке, в частности, действуют пункты фильтрации, колонии и тюрьмы.

Какое между ними отличие, в каких населенных пунктах “более лояльные” проверки и что нужно сделать, чтобы иметь шанс спастись, в интервью журналисту Фактів тижня Артему Куле рассказал советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко.

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– Уже три месяца вы постоянно публикуете у себя в Telegram новости Мариуполя и Донецкой области. И, в частности, довольно часто там появляется информация о так называемых фильтрационных лагерях. Расскажите, что известно о местоположении, и сколько их есть, по вашим данным?

– Есть фильтрационные пункты, которые мы называли лагерями. Такие фильтрационные пункты – это места временного пребывания, где люди ждут фильтрации. Однако там сегодня действует не очень сильный режим. Ты можешь там не находиться, а стать в очередь и ждать, скажем, у знакомых.

Такие фильтрационные пункты есть в Никольском и Безымянном.

Интересная история по Безымянному. Есть очень известные кадры с палатками, где якобы происходила фильтрация. В частности, возникали вопросы относительно этих палаток у иностранных журналистов. Но этот факт не соответствует действительности, потому что их специально установили незадолго до начала эвакуации из Азовстали, чтобы вовлеченное международное сообщество увидело какие-то приличные условия.

На самом деле фильтрация происходит в одной из школ, где и обустроен пункт временного пребывания.

Мы можем утверждать, что фильтрационные пункты есть в Никольском, Безымянном, Мангуше. В свое время такой пункт был в Ялте. Сейчас у нас насчет последнего нет информации. Наверное, уже профильтровали, кого нужно было.

Самая лояльная фильтрация в Докучаевске. Туда могут поехать мариупольцы, у которых есть собственный транспорт. И конечно, пункт в Донецке.

Есть еще фильтрационные колонии. Название такое, потому что они напоминают советские колонии-поселения “ласкового режима”.

По нашим данным, расположены они в помещениях школы и клуба в Безымянном и Казачьем. Там уже почти два месяца находятся около 3-4 тыс. мужчин-мариупольцев, которых просто приехали и забрали.

Они даже как-будто прошли фильтрацию, но их не выпускают и привлекают к всевозможным работам, вроде благоустройства территории. Кормят их там всякой баландой трижды в день, построение у них там с утра до вечера, пересчитывают их, спят они на полу.

Я публиковал у себя в Telegram-канале видео человека, который там находился. Этого человека и всех засветившихся на этом видео уже осудили “ДНРовцы”.

Также есть фильтрационные тюрьмы, куда попадают не прошедшие фильтрацию или переведенные после какого-то “ласкового варианта”.

Есть такие в бывшей Волновахской и Енакиевской колониях.

Волновахская – колония “ласкового режима”. Там держали в основном тех, кто не принадлежит к категории нежелательных людей в России или “ДНР”. Например, волонтеров Красного Креста, которые забрали людей из Мариуполя.

Енакиевская – более суровая. Там удерживают волонтеров, активистов, журналистов, нынешних и бывших правоохранителей, бывших военных. Кроме того, сейчас там псевдосуды “ДНР” уже осуждают людей.

По непроверенным данным, есть такая тюрьма в СИЗО Донецка. Удерживают людей еще в Изоляции и Макеевской колонии.

– Известно что-нибудь вам о том, есть ли подобная ситуация в других временно оккупированных областях и, в частности, в России?

– О какой-либо фильтрации в Запорожской и Херсонской областях не слышал. Но, думаю, там где-то можно пройти фильтрацию, встречаются такие непроверенные сообщения.

Относительно фильтрационных пунктов в России нет сведений. Депортированных после фильтрационного лагеря сразу везут на железнодорожный вокзал в Таганрог, а оттуда они направляются поездом к месту назначения.

Украинцы не могут приобрести билет в Ростове-на-Дону. Есть люди, которые сбегали с вокзала в Таганроге и пытались уехать с ростовского вокзала, но им там не продают билеты. Заявляют, что у них должен быть отдельный билет, и направляют в полицию или куда-либо еще. На маленьких станциях на это закрывают глаза и купить билеты там можно.

К нам поступала информация о фильтрационном лагере где-то на границе с Эстонией. После тщательной проверки мы выяснили, что там действительно усиленный контроль на российской границе. Даже с участием ФСБ. Если видят украинский паспорт, фактически происходит второй уровень фильтрации. Но это не отдельный лагерь, а проверка прямо в пунктах пересечения границы.

Вообще в Россию не попадают люди из Мариуполя, которые не прошли фильтрацию, поэтому, видимо, там нет фильтрационных лагерей.

– Известно ли, сколько людей ориентировочно депортировали из Донецкой области? Насколько я понимаю, некоторые из них самостоятельно уезжали из России, чтобы через Европу вернуться в Украину?

– Все, кто вывезен, и те, кто уехал в Россию – это действительно депортированные люди.

Если есть выезд только в сторону России, то у человека нет выбора, это принуждение.

В первый раз в Россию вывезли почти 4 тыс. человек. Массовыми были случаи, когда людям говорили, что автобусом их будут эвакуировать в Запорожье, а на самом деле вывозили в РФ.

Реже были случаи, когда люди сдавались и сами шли в автобусы, в которых после фильтрации их вывозили сразу в Таганрог. Так что нельзя говорить о собственном желании.

– Какова вообще цель фильтрации? Кого россияне ищут? Шпионов? Потенциальных диверсантов?

– Они пытаются обнаружить нежелательный, опасный для себя элемент. Конечно, военных. Все начиналось с азовцев – искали татуировки. Затем режим набрал обороты. Но понятно, что первоочередная цель этой фильтрации – выявить, локализовать и избавиться от нежелательного элемента, чтобы предотвратить сопротивление на период оккупации.

Цель цинична, но понятна, потому что во время азовстальской операции любой человек мог быть нежелательным.

Хотя поначалу они или не знали, как это до конца организовать, или просто впоследствии “возросли аппетиты”, потому что не могли сначала запустить этот процесс полностью.

– После фильтрации выдают так называемые пропуска. Насколько я знаю, их там несколько видов: с одним – на выезд, с другим можно передвигаться по улице?

– Сначала документ о фильтрации был необходим для того, чтобы спокойно перемещаться по городу. Сейчас к этому документу еще есть отдельный пропуск. Есть пропуск для пребывания в городе и передвижения, а есть отдельный на въезд-выезд.

Поскольку город сейчас “закрыт”, то въехать-выехать можно при наличии пропуска. И если в город без пропуска еще пускают, то уехать без него уже нельзя. Если же не оформил пропуск и въехал, то уж точно не уедешь.

– Все, что делают россияне на временно оккупированных территориях – противозаконно. Возникает ли у вас аналогия с фашистскими концентрационными лагерями?

– Это совершенно противозаконно. Зная из первоисточников истории прошедших фильтрационные тюрьмы, скажу абсолютно объективно – это реально список Шиндлера, только без газовых камер и прогулок на улице.

Это абсолютное издевательство. Там есть страшные случаи – женщин по графику насилуют, а мужчин – избивают.

Эти истории люди не могут рассказывать. Даже когда значительное время истекло, они не восстанавливаются. Их ломают там, просто уничтожают как личностей. Это очень тяжело.

Разговор с человеком, который оттуда вышел, может длиться почти сутки, потому что сводится от истерики к истерике. Это ужасно. Там происходят ужасные вещи. Это настоящий концлагерь.

– Есть ли сегодня инструменты или алгоритм, как можно вытащить оттуда украинцев?

– Чтобы освободить человека официально, нужно иметь его данные. Потому что скажут, что нет таких людей, давайте списки.

А списков нет, и сейчас их просто не может быть, потому что процесс очень усложнен. У меня нет ответа, как освободить людей сегодня, хотя и консультировались со всеми.

– Какие советы вы могли бы дать людям, которые, вероятно, могут нас видеть или читать по ту сторону фронта, и, возможно, колеблются, стоит ли уезжать. Или каким только нужно проходить фильтрацию?

– Удалите все с телефонов перед фильтрацией. Соглашайтесь говорить все, что угодно, подписывайте все, что угодно, потому что все эти бумажки не имеют никакого значения и шантажировать не получится. Это так не работает в Украине. Даже если к вам придет СБУ, говорите правду, что подписывали под давлением.

Надо бежать. Тем, кто знает, что 100% не пройдут фильтрацию – лучше скрываться, потому что все равно режим ослабится и снова появятся какие-нибудь тропинки. Желательно выйти с нами на связь, сообщить, что вы есть, что вы скрываетесь, мы поможем.

Также следует учесть, что есть более лояльная фильтрация, например, в Докучаевске, где наплевать на людей из Мариуполя.

Иногда работает коррупция, об этом тоже следует помнить. За взятку можно избежать фильтрации. Решения есть. Искать их, к сожалению, в основном нужно там, внутри, но знайте, что они есть.

Фото: Depositphotos, Людмила Денисова