Июнь, 23 в 9:52

23 июня российские военные основные усилия сосредотачивают на Донецком направлении.

Оккупанты стремятся установить полный контроль над Северодонецком и оцепить украинских военных в районе Лисичанска.

Карта боевых действий в Украине на 23.06.2022

В Гомельской области Беларуси, что близко к границе с Украиной, на Волынском и Полесском направлениях, до 1 июля продолжаются мобилизационные учения Вооруженных сил РБ.

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Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, белорусские военные планируют отработать вопрос о призыве военнообязанных запаса.

Кроме того, в рамках мероприятий боевой подготовки продолжается обучение подразделений Сил специальных операций Беларуси с привлечением российских инструкторов. Основное внимание сосредоточено на ведении диверсионно-разведывательной деятельности.

В приграничных районах Брянской и Курской областей РФ, что на Северском направлении, враг удерживает до трех батальонных тактических групп из состава 1 танковой армии Западного военного округа и подразделения воздушно-десантных войск.

Россияне усовершенствуют оборонные позиции в районе населенного пункта Теткино Курской области, а также обстреливают подразделения Сил обороны в приграничных районах Сумской области.

На Харьковском направлении армия РФ пытается не допустить выхода Сил обороны в тыл действующей на Славянском направлении группировки оккупационных войск.

Также враг прибегал к воздушной разведке в районах населенных пунктов Байрак и Рубежное.

На Славянском направлении оккупанты стремятся улучшить тактическое положение и выявить слабые места в обороне украинских войск.

По состоянию на 23 июня армия РФ пытается создать условия для возобновления наступления на направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск.

Враг переместил до двух танковых подразделений, чтобы усилить группировку войск в районе Изюма.

Известно украинской стороне и о планах захватчиков применить тяжелые огнеметные системы на Славянском направлении.

На Северодонецком направлении враг завладел поселком Лоскутовка и селом Рай-Александровка.

Штурмом РФ добивается установления контроля над поселком Сиротино и готовится к форсированию реки Северский Донец.

На Бахмутском направлении оккупанты наступают в направлении населенных пунктов Золотое и Волчеяровка, пытаются завладеть господствующими высотами в районе Берестового, чтобы иметь контроль над трассой Бахмут – Лисичанск.

Чтобы усилить группировку на указанном направлении, враг перебросил в район Новотошковского около одной батальонной тактической группы из состава Центрального военного округа.

На Краматорском, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях россияне открывают огонь, чтобы сковать действия подразделений Сил обороны и не допустить их перебрасывания на другие направления.

На Южнобужском направлении оккупанты прилагают все усилия, чтобы помешать контрнаступлению ВСУ в Херсонской и Николаевской областях, а также оборудуют позиции.

На Николаевском направлении российские военные развернули артиллерийские подразделения.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не исключает, что захватчики могут предпринять штурмовые действия по направлениям Киселевка – Посад-Покровское и Александровка – Лупарево, чтобы выйти на административные границы Херсонской области.

На Криворожском направлении россияне усовершенствуют свои позиции.

В акваториях Черного и Азовского морей корабли Черноморского флота РФ продолжают изолировать район боевых действий и ведут разведку.

В северо-западной части Черного моря агрессор продолжает блокировать гражданское судоходство.

Также в акватории Черного моря готовы к применению ракетного вооружения пять носителей крылатых ракет морского базирования типа Калибр, суммарный залп которых составляет до 40 ракет.

Потери РФ на 23 июня 2022

личного состава – около 34 430 (+200),

танков ‒ 1 504 (+8),

боевых бронированных машин ‒ 3 632 (+18),

артиллерийских систем – 756 (+4),

реактивных систем залпового огня – 240 (+1),

средств противовоздушной обороны – 99,

самолетов – 216,

вертолетов – 183 (+1),

беспилотников оперативно-тактического уровня – 620 (+6),

крылатых ракет ‒ 137,

кораблей (катеров) ‒ 14,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 548 (+5),

специальной техники – 60.

Полномасштабная война в Украине длится уже 120-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.