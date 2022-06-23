Российские захватчики проводят в оккупированном Мариуполе “перепись населения” и “предлагают услуги” по захоронению за 10 тыс. гривен.

Об этом сообщает Главное управление разведки (ГУР) при Минобороны Украины.

— В оккупированном Мариуполе проводится так называемая “перепись населения”. Во время процедуры у людей требуют удостоверяющие личность документы, а также прохождение процедуры дактилоскопии (фиксация отпечатков пальцев), — сообщили разведчики.

По данным ГУР, в настоящее время местным жителям запрещено покидать город. Одновременно здесь работает несколько съемочных групп российских телеканалов, имеющих задачу продемонстрировать “налаживание мирной жизни”.

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— Несмотря на отсутствие какого-либо заработка у большинства населения, постоянно растут цены на товары и услуги. В частности, стоимость полуторалитровой бутылки воды составляет около 100 гривен, килограмм свинины – 600 гривен, — сообщают в разведке.

В частности, в оккупированном городе работают частные похоронные команды из РФ. По данным разведчиков, цена их “услуг” составляет 10 тысяч гривен за одно тело.

Напомним, ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что российские захватчики фактически заставляют жителей оккупированного города платить 20 тыс. гривен за ускорение процесса захоронения тела. Иначе тело погибшего может неделям лежать посреди неба в жару.

Перед этим Андрющенко рассказывал, что захватчики из РФ не дают проводить эксгумацию и перезахоронение тел погибших мариупольцев в оккупированном Мариуполе, а за процесс эксгумации требуют деньги.

Источник: ГУР МО

Фото: Мариуполь сейчас

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