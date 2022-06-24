Июнь, 23 в 23:53

Российские военные обстреляли территорию пригорода Запорожья из реактивных систем залпового огня.

Обновлено в 07.40. Так взрывы, которые ночью слышали люди в областном центре, прокомментировал глава областной военной администрации Александр Старух.

По его словам, предварительно поражены объекты инфраструктуры в районе одного из населенных пунктов возле областного центра.

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– В самом городе “прилетов” не было, – отметил глава ОВА.

Несколько взрывов люди в Запорожье услышали около полуночи.

В соцсетях начали распространяться версии, что мощные взрывы могли быть результатом работы сил противовоздушной обороны.

Сразу после этого в городе и области была объявлена ​​воздушная тревога.

Впоследствии спикер Запорожского городского совета Анатолий Куртев подтвердил взрывы в городе и пообещал предоставить детали впоследствии.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 121-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Андрей Куртев, Александр Старух