Стреляли из РСЗО: РФ атаковала объекты инфраструктуры под Запорожьем
Российские военные обстреляли территорию пригорода Запорожья из реактивных систем залпового огня.
Обновлено в 07.40. Так взрывы, которые ночью слышали люди в областном центре, прокомментировал глава областной военной администрации Александр Старух.
По его словам, предварительно поражены объекты инфраструктуры в районе одного из населенных пунктов возле областного центра.
– В самом городе “прилетов” не было, – отметил глава ОВА.
Несколько взрывов люди в Запорожье услышали около полуночи.
В соцсетях начали распространяться версии, что мощные взрывы могли быть результатом работы сил противовоздушной обороны.
Сразу после этого в городе и области была объявлена воздушная тревога.
Впоследствии спикер Запорожского городского совета Анатолий Куртев подтвердил взрывы в городе и пообещал предоставить детали впоследствии.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 121-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Андрей Куртев, Александр Старух