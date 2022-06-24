Статус кандидата на членство в ЕС: украинский флаг подняли перед Европарламентом

Июнь, 23 в 23:20

Лидеры-члены 27 стран Европейского Союза официально предоставили Украине статус кандидата на членство в ЕС. Так, во французском Страсбурге на флагштоке перед Европейским парламентом уже подняли желто-голубой флаг.

Об этом сообщила глава Постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Мария Мазенцева в социальных сетях.

— Наш украинский флаг первым стоит рядом с европейским со всеми остальными 27 флагами стран-членов перед зданием Европарламента, — отметила она.

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Кроме того, президент Украины Зеленский обратился к участникам саммита ЕС после предоставления Украине статуса кандидата на членство.

— Украинские и европейские флаги будут вместе и тогда, когда мы будем отстраивать нашу страну после этой войны. И сегодня я хочу поблагодарить отдельно и именно в рамках нашего совместного заседания – саммит всех лидеров Европы, — говорит Зеленский.

Глава государства поблагодарил каждого, кто с оружием в руках защищает независимость Украины и свободу Европы.

Кроме того, на предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС отреагировали украинские политики и мировые лидеры.