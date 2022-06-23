В Харькове вечером снова раздаются взрывы
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В Харькове вечером 23 июня снова раздаются взрывы.
Обновлено в 20.18. В Харькове и области отменили воздушную тревогу в 20.00.
Об этом сообщает портал Суспильне. Харьков и местные жители в социальных сетях.
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Отметим, что в Харькове и области с 19.22 объявили воздушную тревогу. Местных жителей призывают быть осторожными и оставаться в укрытиях.
Раздавались многочисленные взрывы на территории Харькова и 22 июня. Сообщения о них появились вскоре после объявления воздушной тревоги.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 120-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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