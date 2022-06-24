Июнь, 23 в 22:42

Президент Владимир Зеленский, реагируя на получение Украиной статуса кандидата в члены Европейского Союза, опубликовал короткое видеообращение, в котором подчеркнул, что украинцы ждали этого 120 дней и 30 лет.

– Только что получили кандидатство. Это – победа. Ждали 120 дней и 30 лет. А потом – победим врага и будем отдыхать. А возможно, сначала отстроим Украину, а затем отдохнем. А возможно даже, победим, отстроим, вступим в ЕС и потом будем отдыхать. А может и не будем отдыхать. Хотя нет – дети обидятся. Но точно победим, – отметил он.

Также глава государства выступил с отдельным обращением перед европейскими лидерами.

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– Это одно из самых важных решений для Украины за все 30 лет независимости нашего государства. Однако это решение – не только для Украины. Это самый большой шаг на усиление Европы, который можно было сделать именно сейчас, как раз в наше время и именно в таких условиях, когда российская война испытывает нашу способность сохранить свободу и единство, – подчеркнул президент Зеленский.

Он выступил с благодарностью ко всем лидерам Европы за поддержку, а также поблагодарил героев, которые с оружием в руках защищают независимость Украины и свободу Европы.

– Спасибо за то, что делаете возможной новую историю Европы – еще более сильной, еще более свободной, – сказал Владимир Зеленский.

Президент отметил, что хотя наша страна и была за гранью ЕС, флаги объединенной Европы были в руках у наших людей во время революций, в окопах с 2014 года.