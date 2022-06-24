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Факты / Украина

Будут дополнительные усиления: Резников рассказал о новой военной помощи Украине

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
Будут дополнительные усиления: Резников рассказал о новой военной помощи Украине
Фото: УНИАН

Министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал поставки в Украину от западных партнеров.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Freedom. По его словам, способность украинского фронта усилится в защите наших интересов на Черном море против уже имеющихся корабельных систем и еще будут дополнительные усиления.

— Будет больше систем MLRS и, соответственно, к ним ракеты с соответствующей точностью поражения и дальностью действия. Главное, что мы продемонстрируем нашим партнерам, что мы умеем применять эту доктрину, — отметил Резников.

Кроме того, Минобороны продолжает обсуждать с партнерами необходимость поставки танков и самолетов. Он подчеркнул, что пока политическое решение о предоставлении такой техники не принято.

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Резников подчеркнул, что эта война – война человеческого, материального, медицинского, психологического, политического ресурсов. Он добавил, что поддержка от других стран — очень важная и критическая. Именно благодаря этому ресурсу Украина победит, уверен министр.

Напомним, что в Украину 23 июня приехали первые американские HIMARS. Система стреляет 227-мм ракетами с GPS-управлением и выпускает до шести ракет за раз или одну баллистическую ракету ATACMS. В зависимости от модификации она может поражать цели на расстоянии до 300 км.

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