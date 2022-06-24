Июнь, 24 в 10:31

24 июня россияне прибегают к наступательным действиям в Восточной операционной зоне и атакуют ракетами критические объекты гражданской инфраструктуры на территории Украины.

Карта боевых действий в Украине на 24.06.2022

Беларусь в приграничных с Украиной и странами Европейского Союза районах, что на Волынском и Полесском направлениях, наращивает систему инженерно-фортификационного оборудования оборонных позиций.

В районах населенных пунктов Толстодубово, Бачевск, Глухов и Мануховка Сумской области, что на Северском направлении, враг обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру.

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На Харьковском направлении россияне наносили артиллерийские удары в районах Харькова, Старого Салтова, Коробочкино, Печенегов, Дементиевки и Золочева, а также активизировали деятельность диверсионно-разведывательных групп.

На Славянском направлении армия РФ из артиллерии обстреливает гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Богородичное, Краснополье, Курулька, Червоное, Родное и Червоная Поляна.

Били из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии оккупанты неподалеку от Лисичанска, Северодонецка, Белой Горы, Волчеяровки, Спорного и Берестово на Северодонецком направлении.

Авиационные удары нанесены по населенным пунктам Лисичанск и Боровское.

Вели наступление россияне 23 июня и в районе населенных пунктов Мирная Долина и Боровское. Атаку РФ в районе последнего населенного пункта украинские военные успешно остановили.

Утром 24 июня глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил о решении отвести украинских военных из Северодонецка, поскольку из-за пребывания на разбитых позициях только растет число погибших.

Под огнем вражеской артиллерии накануне находились позиции украинских войск недалеко от Николаевки, Берестово и Новолуганского на Бахмутском направлении.

Сейчас армия РФ пытается улучшить тактическое положение и взять под огневой контроль имеющиеся пути сообщения.

Находились под обстрелом россиян районы населенных пунктов Антоновка, Угледар и Золотая Нива на Новопавловском направлении.

Обстреливали российские захватчики позиции украинских военных в районах населенных пунктов Авдеевка, Уманское, Веселое, Новобахмутовка, Гуляйпольское, Белогорье и Староукраинка на Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях.

Таким образом оккупанты пытаются помешать перебрасыванию резервов на угрожающие направления.

В распоряжении Генерального штаба Украины есть информация о том, что россияне пытаются разминировать акваторию морского порта Бердянск для логистического обеспечения.

На Южнобужском направлении враг обороняется и пытается проводить контрбатарейную борьбу.

Российские войска нанесли авиационный удар по украинским позициям в районе населенного пункта Белая Криница. Авиация ВСУ нанесла ответный удар по скоплениям врага.

Потери РФ на 24 июня 2022

личного состава – около 34 530 (+100),

танков ‒ 1 507 (+3),

боевых бронированных машин – 3 637 (+5),

артиллерийских систем – 759 (+3),

реактивных систем залпового огня – 241 (+1),

средств противовоздушной обороны – 99,

самолетов – 216,

вертолетов – 183,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 622 (+2),

крылатых ракет ‒ 137,

кораблей (катеров) ‒ 14,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 553 (+5),

специальной техники – 60.

Полномасштабная война в Украине длится уже 121-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.