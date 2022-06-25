Июнь, 24 в 21:42

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о потребностях Украины в снабжении оружием.

В интервью телеканалу Freedom он отметил, что во время третьей встречи в формате Рамштайн Украина вместе с США и европейским командованием оговаривали возможности поставок, обеспечения наших потребностей.

По его словам, ВСУ необходимы артиллерия, бронетанковая техника, системы залпового огня и т.д.

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— Надо понимать, что когда мы говорим о наших потребностях, мы используем такое словосочетание organic unit, то есть когда мы говорим, что нам нужна помощь, это не просто один вид оружия, — отметил Резников.

Министр утверждает, что он должен быть собран для применения максимально эффективно, то есть если речь идет о 18 гаубицах 155 калибра, то это один дивизион с соответствующими техническими системами, обеспечивающими его автомобилями.

В него входят контрбатарейные радары, так называемые ANTP-Q, например американского производства. А также БПЛА, обеспечивающие наведение, разведку и корректировку огня, например Пума американского производства.

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Кроме того, Резников отмечал, что помощь от западных партнеров очень важна и необходима для Украины, чтобы победить Россию. Также он анонсировал новые поставки оружия.