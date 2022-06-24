Июнь, 24 в 19:09

Российские войска РФ нацелились на украинские боеприпасы, чтобы ослабить Вооруженные силы Украины на поле боя.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на украинских чиновников и военных аналитиков.

Чиновники и аналитики утверждают, что у Украины заканчиваются снаряды для большей части артиллерии отчасти из-за тайной российской кампании запугивания и саботажа в течение последних восьми лет, включая взрывы ключевых складов боеприпасов по всей Восточной Европе, которые официальные лица связывают с Москвой.

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Бои на востоке и юге Украины теперь почти полностью сводятся к постоянному артиллерийскому обмену, и нехватка снарядов у Украины усугубила то, что и так было несоответствием на поле боя против российской армии с большим количеством оружия.

Россия выпускает более 60 тыс. снарядов в день — в 10 раз больше, чем украинцы, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в интервью газете The Washington Post.

Большинство артиллерийских орудий Украины было построено еще в Советском Союзе, то есть сейчас ВСУ используют те же снаряды калибра 122 мм и 152 мм, что и Россия. Но за пределами РФ их очень мало – во многом из-за того, что Россия потратила годы на нападения на украинские и другие восточноевропейские склады и поставщиков боеприпасов, прежде чем начать полномасштабное вторжение в Украину в конце февраля.

Россия также предприняла другие шаги, чтобы приобрести эти боеприпасы или иным образом предотвратить их продажу Украине.

— Даже если все дадут нам эти боеприпасы, их все равно будет недостаточно, — сказал Маляр, добавив, что Украина использует больше 152-мм снарядов, чем производится в мире за один день.

При этом гаубицы, используемые НАТО и США, стреляют 105-мм и 155-мм снарядами. Западные страны поставили Украине большое количество этих снарядов, но лишь ограниченное количество систем для стрельбы ими. Несмотря на обещания США и Европы поставить больше артиллерии, Украина все еще не располагает достаточным количеством, чтобы полностью заменить старую советскую технику на вооружение, соответствующее стандартам НАТО.

– Происходит своего рода теневая война за небольшое количество 152-мм снарядов, которые доступны на мировом рынке, – пишет издание.

Гражданин США, помогающий посредничество в снабжении оружием в Украину, рассказал, что недавно он обратился в одну из стран Восточной Европы, чтобы договориться о покупке артиллерийских снарядов. По его словам, официальные лица этой страны сказали, что не могут заключить соглашение, поскольку россияне уже предупредили, что “убьют их, если они продадут что-нибудь украинцам”, пишет издание со ссылкой на оружейного брокера, давшего интервью на условиях анонимности, чтобы говорить откровенно.

Страны, которые все еще имеют запасы 152-мм снарядов, — это в основном бывшие советские республики, многие из которых не решаются продавать оружие Украине, поскольку поддерживают тесные связи с Россией. Некоторые страны Африки и Ближнего Востока, которые на протяжении многих лет получали оружие и боеприпасы из России, также имеют запасы этих снарядов. Несколько стран бывшего Варшавского договора имеют возможность производить снаряды, но не в таких масштабах и не с такой скоростью, которые необходимы Украине на поле боя.

По словам оружейного брокера, ему приходилось оформлять некоторые поставки оружия так, как будто они проходили через неродную страну, чтобы скрыть происхождение покупки. В других случаях Украина думала, что сделка уже заключена, но в последний момент появлялся покупатель, работающий от имени России, и агрессивно перебивал цену, сказал он.

Соединенные Штаты и Великобритания также пытались помочь Украине получить советское вооружение, сказали чиновники, чтобы обеспечить большую безопасность небольшим странам, которые опасаются возмездия со стороны России, если они предоставят оружие Украине напрямую.

– Россияне очень стараются сделать так, чтобы мы не могли подписать контракты на это, а впоследствии, если мы подпишем контракт, помешать нам доставить сюда снаряды, – добавила Анна Маляр.

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк говорит, что Киев имел опасения по поводу количества боеприпасов и подумывал сам начать производить их.

— Но даже если бы украинское правительство начало производство, объект был бы уничтожен россиянами в первый же день, — добавил он.

Издание отмечает серию взрывов на военных арсеналов в Болгарии, Чехии и Украине, где были уничтожены существенные запасы боеприпасов, необходимым для техники советского образца.

Так, в 2014 году, после первого вторжения России в Украину и разжигания сепаратистской войны на востоке страны, члены элитного подразделения российской военной разведки 29155, по данным чешских властей, саботировали боеприпасы, хранившиеся на складах в Чехии.

В следующем году, по данным британской организации Bellingcat, занимающейся расследованиями, члены того же подразделения использовали нервно-паралитическое вещество для отравления болгарского руководителя оружейной промышленности, который рассказал газете New York Times, что хранил боеприпасы на чешских складах и продавал оружие Украине.

Российские диверсанты также подозреваются в четырех взрывах на болгарских оружейных складах с 2011 по 2020 год, по данным болгарской прокуратуры, которая заявила, что Москва стремилась сорвать поставки в Украину и Грузию.

Военная разведка России, ГРУ, “похоже, проводила кампанию по всей Европе, чтобы попытаться подавить поставки боеприпасов в Украину”, — сказал американский военный аналитик Майкл Кофман, специализирующийся на России.

— Скорее всего, они делали это предусмотрительно, — сказал он.

Взрывы в 2017 году на двух крупных украинских складах, где хранилась 221 метрическая тонна боеприпасов, нанесли огромный урон украинским войскам, лишив их важнейших запасов, заменить которые будет сложно и дорого, пишет издание.

Тогдашний секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что два взрыва в марте и сентябре 2017 года уничтожили “огромное количество боеприпасов” и стали самым большим ударом по обороноспособности Украины с начала конфликта с Россией.

Взрыв в следующем году на складе в Черниговской области, где хранилось еще 88 тыс. метрических тонн боеприпасов, стал еще одной неудачей для украинского арсенала.

— Обычные войны со временем сводятся к тому, у кого больше оборудования, боеприпасов, живой силы. Вот почему бои с такими державами, как Россия, опасны. Они опасны потому, что даже если российские военные вначале будут действовать плохо, а они часто так и делают… Россия — страна со значительными ресурсами, — сказал Кофман.

Российские военные уже давно придают большое значение артиллерии, еще с советских времен, сохраняя значительные запасы артиллерийских снарядов, а также производственные мощности. Пока неясно, сколько из своего арсенала боеприпасов Россия потратила на войну.