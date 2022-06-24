На Буковине взяли под стражу мужчину, который издевался над павлином
Подозреваемый в жестоком обращении с павлином на Буковине взят под стражу.
Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.
— Черновицкий апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу Черновицкой окружной прокуратуры, отменил решение суда первой инстанции и избрал буковинцу, который с особой жестокостью наносил павлину телесные повреждения, меру пресечения в виде содержания под стражей на срок в 60 суток без альтернативы внесения залога, — говорится в сообщении.
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Напомним, в Черновицкой области 18-летний житель села Карапчев Константин Урсулин поиздевался над павлином.