На Буковине взяли под стражу мужчину, который издевался над павлином

Июнь, 24 в 8:16

Подозреваемый в жестоком обращении с павлином на Буковине взят под стражу.

Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

— Черновицкий апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу Черновицкой окружной прокуратуры, отменил решение суда первой инстанции и избрал буковинцу, который с особой жестокостью наносил павлину телесные повреждения, меру пресечения в виде содержания под стражей на срок в 60 суток без альтернативы внесения залога, — говорится в сообщении.

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Напомним, в Черновицкой области 18-летний житель села Карапчев Константин Урсулин поиздевался над павлином.

Фото: Черновицкая областная прокуратура