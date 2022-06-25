Июнь, 24 в 23:38

Статус кандидата Украины на членство в ЕС не упал украинцам с неба, поэтому этим следует гордиться, а не стесняться.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 24 июня в связи с реакцией части украинского общества на предоставление Украине статуса кандидата в Евросоюз.

– Сегодняшний день захватило обсуждение исторического решения саммита ЕС о предоставлении Украине статуса кандидата. Утром и к этому моменту – на телевидении, радио, в интернете – идет диалог о том, что это означает. Какие условия Украине предстоит выполнить? Как тяжело это будет сделать и сколько лет это займет? Вы знаете, по итогам этого дня я хочу сказать следующее: давайте хоть немного порадуемся. Тихо, скромно, в душе, но – порадуемся за себя, свое государство, – сказал президент.

Он предложил сравнить это решение лидеров ЕС с покорением украинцами Эвереста.

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– Представьте, что мы покоряем Эверест, достигли предпоследней точки, даже не перевели дыхание и говорим о дальнейшем пути к вершине – как трудно будет преодолеть 1848 метров. В мгновение ока мы забыли и обесценили собственный успех. А может, сначала вспомним, что мы преодолели 7 тысяч метров? Не будем стесняться говорить о своих достижениях, не будем народом с короткой памятью и чувством неполноценности. Мы говорим: “Украина предоставила статус кандидата в ЕС”… давайте говорить “выборола статус кандидата в ЕС”, разве он упал нам с неба? Разве мы мало прошли и сделали? – сказал Зеленский.

Глава государства также заявил, что украинцы не должны пугаться требований Евросоюза касательно дальнейших шагов по евроинтеграции Украины.

Президент Зеленский добавил, что забывая о предыдущих успехах Украины, мы умаляем стоимость этих шагов в развитии государства.

Он вспомнил предыдущие времена, когда не было ни безвиза, ни электронных документов, ни отмены неприкосновенности депутатов, а чиновники не декларировали свое состояние и не отчитывались перед обществом.

— Звучит дико? Кажется, это было не с нами? Было. И не так давно. Но мы все изменили, – сказал Владимир Зеленский.

Он заявил, что в мире начнут уважать Украину, когда Украина станет уважать себя.

— Не радуйтесь, что это пощечина Москве, а гордитесь, что это аплодисменты Украине. Именно поэтому я хочу видеть нас в единой семье. Пусть это вдохновляет вас. Мы заслужили это, осознаем это. Улыбнитесь, пожалуйста, и дай нам всем боже спокойной ночи. И завтра снова в бой, — резюмировал президент.

Вечером 23 июня Евросовет ЕС принял решение предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление в Европейский Союз.