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Факты / Украина

Необходимость в огневом паритете: Залужный провел телефонный разговор с генералом Милли

Илья Нежигай, редактор ленты
Необходимость в огневом паритете: Залужный провел телефонный разговор с генералом Милли

Военное руководство Украины обсудило с коллегами из США необходимость установления паритета украинских военных с российской армией на Луганском направлении, где на данный момент больше всего угроз.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный по итогам разговора с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

– Сегодня во время телефонного разговора обсудили оперативную обстановку и ход поставки международной технической помощи Силам обороны Украины. Я заострил внимание на необходимости установления огневого паритета с противником, что позволит стабилизировать ситуацию на наиболее угрожающем Луганском направлении, – рассказал он.

Валерий Залужный поблагодарил генерала Милли за “глубокое понимание ситуации, самоотверженность и ведущую роль в деле оказания военной помощи” Украине.

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Ранее, 23 июня, главнокомандующий ВСУ сообщил, что из-за огневого превосходства российских войск украинские защитники вынуждены вести маневренную оборону и занимать более выгодные рубежи и позиции на фронте.

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Источник: Валерий Залужный

Фото: Валерий Залужный

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