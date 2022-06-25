Июнь, 24 в 21:31

Военное руководство Украины обсудило с коллегами из США необходимость установления паритета украинских военных с российской армией на Луганском направлении, где на данный момент больше всего угроз.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный по итогам разговора с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

– Сегодня во время телефонного разговора обсудили оперативную обстановку и ход поставки международной технической помощи Силам обороны Украины. Я заострил внимание на необходимости установления огневого паритета с противником, что позволит стабилизировать ситуацию на наиболее угрожающем Луганском направлении, – рассказал он.

Валерий Залужный поблагодарил генерала Милли за “глубокое понимание ситуации, самоотверженность и ведущую роль в деле оказания военной помощи” Украине.

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Ранее, 23 июня, главнокомандующий ВСУ сообщил, что из-за огневого превосходства российских войск украинские защитники вынуждены вести маневренную оборону и занимать более выгодные рубежи и позиции на фронте.

Источник: Валерий Залужный

Фото: Валерий Залужный