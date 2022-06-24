На разминирование территории Украины после войны против России по приблизительным расчетам понадобится не менее 10 лет.

Об этом сообщил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий.

– Это оптимистичные подсчеты, потому что мы еще не знаем, что происходит на территориях, где ведутся активные боевые действия. И что мы увидим, когда освободим их от оккупантов. Подразделения ГСЧС до сих пор работают над разминированием государства после Первой и Второй мировых войн, — отметил он.

По его словам, в настоящее время очищено более 62 тыс. га территории, обезврежено более 45 тыс. взрывоопасных предметов, из них около 2 тыс. авиационных бомб.

Сейчас смотрят

– Сейчас наши спасатели и пиротехники работают над тем, чтобы очистить акватории. Уже очищено около 33 га акваторий – на Киевщине, Сумщине, Запорожье, Николаевщине. В настоящее время попали и обезврежены 664 взрывоопасных предмета, — утверждает пресс-офицер ГСЧС.

По данным ГСЧС, с начала летнего периода 129 человек погибли на воде, из них 16 детей. В общей сложности спасли 22 человека, из них шестеро детей.

На сегодняшний день в Украине местными органами исполнительной власти определено 240 мест отдыха на водных объектах. Из них 194 имеют пляж. Не начали купальные сезоны те области, которые деоккупированы или где проходят боевые действия. Киев также не открывает пляжи.

ГСЧС не рекомендует выходить на отдых у водоемов в Киевской, Сумской, Донецкой, Черниговской, Одесской областях, Запорожье, Харьковской и Николаевской областях.

Недавно в МВД сообщили, что с начала широкомасштабного наступления России на территории Украины украинские пиротехники обнаружили более 123 тыс. взрывоопасных предметов. По их оценкам, почти половина территории Украины нуждается в гуманитарном разминировании.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.