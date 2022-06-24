Июнь, 24 в 7:40

В пятницу, 24 июня, выполняется ровно четыре месяца с начала полномасштабной войны, развязанной российскими оккупантами против Украины.

Каковы военные и политические итоги прошедших месяцев, а также прогноз о том, чего ждать дальше – рассказали в комментариях Фактам ICTV политолог Олег Саакян и военный эксперт Игорь Козий.

Так, по словам Саакяна, в последнее время внутри страны вновь обострились внутренние конфликты, а также стало особенно заметно то, что у властей остаются очень большими проблемы с коммуникацией.

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– Также у нас есть проблемы с обеспечением в армии и, соответственно, недостаток разъяснений по поводу того, что и как делается на этом поле. Есть целый ряд проблем, но мы из-за недостатка информации в условиях войны не можем судить, достаточно ли делает власть для обеспечения обороноспособности страны, – сообщил он.

Саакян подчеркнул, что стоит учесть, насколько сложно Украине получать оружие от партнеров, сколько людей привлекают к переговорам и какие разнообразные пути используются, чтобы получить даже то, что уже было согласовано.

– Кроме того, остается проблема коррупции на разных уровнях, даже в вопросах оружия и обороны. Это является серьезным ударом под дых украинской обороноспособности, особенно в условиях, когда это стало народным делом – мы видим, как люди собирают по копейке деньги для ВСУ, – отметил он.

Политолог рассказал, что положительное удивление по итогам прошедших четырех месяцев вызвало то, как институционная база выдержала испытание войной.

– В первые несколько дней мы увидели, что система была на грани коллапса, однако, тем не менее, она собралась, и мы видим, что и в условиях войны украинский парламент работает и успешно нарабатывает законопроекты. Продолжаются дискуссии, политические обсуждения. Далеко не все принимается, но, в конце концов, ключевым органом власти в Украине все же остается парламент, – заявил Саакян.

По его мнению, это является подтверждением того, что и украинское общество, и украинское государство, и украинские власти остаются на демократических рейках. Кроме того, по его словам, видно, что нам удалось удержать экономическую и монетарную политику на самом начале войны, и управление секторами экономики.

– Тем не менее, произошло расслаивание подхода. Мы так и не увидели перехода к режиму антикризисного функционирования экономики. Мы видим дискуссии относительно процесса восстановления и отстройки на годы вперед и видим кучу проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня. А планирование завтрашнего дня, к сожалению, оставляет желать лучшего. Что, к сожалению, продуцирует ряд вопросов в обществе, ощущение неопределенности и растерянности, – пояснил политолог.

Он добавил, что чем больше экономика будет стагнировать – а, к сожалению, в ближайшие месяцы мы продолжим видеть ее падение, – тем больше будет накапливаться социальное напряжение. И, соответственно, это будет бить по доверию к властям и будет подтачивать наши тылы, которые должны быть не менее сильными, чем наши ВСУ на фронте.

– Политические ссоры, которые мы видим между властью и оппозицией, в последние месяцы вернулись в наши реалии. Они прощупывают слабости друг друга, что не дает возможности гордиться ни одной из сторон, которые были включены в этот процесс и принимали в нем участие, – резюмировал Олег Саакян.

Однако, по словам политолога, тут положительно удивило украинское общество, которое не толерует подобные ссоры, и в конце концов, социология нам показывает, что они являются невыгодными для обеих сторон, благодаря чему они быстро гаснут. Но долго ли продлится это перемирие на водопое – вопрос остается открытым. И с ним напрямую связана наша выносливость в этой войне.

Тем временем военный эксперт Игорь Козий отметил, что то небольшое число направленного в Украину вооружения, которое было озвучено в последнее время, не решает вопрос проблем с недостатком оружия. Кроме того, остается нерешенным вопрос с угрозой, которая может быть со стороны Беларуси и непризнанного Приднестровья.

– Тем не менее, можно сказать, что мы более-менее стабилизировали ситуацию на фронте. Мы ее понимаем и четко видим, какие вызовы перед нами стоят не только снаружи в плане агрессии РФ, но и внутренние – среди которых налаживание экономически стабильных поставок оружия внутри Украины. Потому что без этого любой прогноз, кто бы его ни делал, ничего не стоит, – пояснил эксперт.

Козий уточнил, что благодаря тому, что люди настроены патриотически, они готовы к тому, чтобы выполнять те задания, которые перед ними стоят, даже вне зависимости от того, есть ли у них достаточно оружия для этого или нет.

– Однако до сих пор остается нерешенным вопрос закрытия воздушного пространства. Ракеты до сих пор летают. Еще одним очень важным вопросом остается противодействие артиллерийским ракетным системам в контрбатарейной борьбе, потому что Российская Федерация по количеству стволов, скажем так, или боевых установок, значительно превосходит Украину. Все это вызовы, – обратил внимание Козий.

Он отметил, что дальнейшая ситуация на фронте напрямую зависит от того, когда, сколько и откуда оружия и боеприпасов поступит в Украину, а также от того, научились ли мы создавать общие с кем-то военные предприятия не на территории Украины, а за ее границами.

– Как только появятся ответы на эти вопросы – военным запланировать операцию будет очень просто. Самое сложное – это минимизировать человеческие потери, – резюмировал Игорь Козий.

Эксперт обратил внимание, что также остро стоит необходимость ввести военного омбудсмена, который защищал бы права военных, включая право на жизнь.