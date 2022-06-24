Июнь, 24 в 16:45

В Мариуполе российские захватчики смягчили режим выезда в сторону Запорожья через Бердянск, частично разрешив движение частных автомобилей.

Об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

– Фиксируем смягчение режима на выезд в сторону Запорожья через Бердянск. Частично стали пропускать частные автомобили. Еще очень ограниченно, но начали, – отметил он.

Советник городского головы считает, что столь внезапный пропуск автомобилей на подконтрольную ВСУ территорию одновременно с частичным выводом из Мариуполя военного контингента может свидетельствовать об очередной попытке захватчиков “прикрыть” свои маневры эвакуационными мерами.

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Андрющенко призвал всех, кто хочет уехать из города, воспользоваться этой возможностью.

Также он добавил, что в городе действует комендантский час: для детей до 16 лет — с 21.00 до 05.00, для остальных — с 23.00. Нарушение влечет арест с перспективой либо трудовой повинности на разборке мусора, либо попадания в фильтрационный лагерь.

Отметим, что российские захватчики разработали на временно оккупированных территориях систему фильтрации. Андрющенко рассказал Фактам ICTV, что нужно знать, чтобы спастись от фильтрации на Донбассе.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко ранее сообщал, что российские оккупанты фактически превратили Мариуполь в гетто для 100 тыс. мирных жителей, большинство из которых — пенсионеры. Город — на пороге вспышек холеры и дизентерии.

Местные находятся на грани выживания из-за нехватки питьевой воды. Также россияне и коллаборанты ограничили доступ к еде. Город остается без света, газа и системы водоотвода.

Источник: Петр Андрющенко