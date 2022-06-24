Июнь, 24 в 17:52

Министерство обороны Украины не будет комментировать уход украинских военных из Северодонецка и призывает не комментировать это журналистов, как и о местонахождении других подразделений Вооруженных сил Украины.

Об этом во время пресс-брифинга заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник.

— Информация о том, находятся ли части ВСУ в определенном районе, включая Северодонецк, закрыта. Мы об этом не говорим, – сказал Мотузяник.

Он обратился к народу Украины с призывом доверять только информации, которая публикуется Генеральным штабом ВСУ и Министерством обороны.

Сейчас смотрят

При этом журналистов и политиков представитель Минобороны призвал распространять только открытую информацию.

– Не нужно вредить проведению оборонной операции, – добавил Александр Мотузяник.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 24 июня бои за Северодонецк в Луганской области продолжаются.

Смотрите интерактивную онлайн-карту боевых действий на территории Украины.

Фото: Скриншот из видео / Media Center Ukraine — Ukrinform