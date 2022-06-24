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Факты / Украина

Вредит оборонной операции: в Минобороны призвали не комментировать местонахождение ВСУ

Илья Нежигай, редактор ленты
Олександр Мотузяник

Министерство обороны Украины не будет комментировать уход украинских военных из Северодонецка и призывает не комментировать это журналистов, как и о местонахождении других подразделений Вооруженных сил Украины.

Об этом во время пресс-брифинга заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник.

— Информация о том, находятся ли части ВСУ в определенном районе, включая Северодонецк, закрыта. Мы об этом не говорим, – сказал Мотузяник.

Он обратился к народу Украины с призывом доверять только информации, которая публикуется Генеральным штабом ВСУ и Министерством обороны.

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При этом журналистов и политиков представитель Минобороны призвал распространять только открытую информацию.

– Не нужно вредить проведению оборонной операции, – добавил Александр Мотузяник.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 24 июня бои за Северодонецк в Луганской области продолжаются.

Смотрите интерактивную онлайн-карту боевых действий на территории Украины.

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Фото: Скриншот из видео / Media Center Ukraine — Ukrinform

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