Вредит оборонной операции: в Минобороны призвали не комментировать местонахождение ВСУ
Министерство обороны Украины не будет комментировать уход украинских военных из Северодонецка и призывает не комментировать это журналистов, как и о местонахождении других подразделений Вооруженных сил Украины.
Об этом во время пресс-брифинга заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник.
— Информация о том, находятся ли части ВСУ в определенном районе, включая Северодонецк, закрыта. Мы об этом не говорим, – сказал Мотузяник.
Он обратился к народу Украины с призывом доверять только информации, которая публикуется Генеральным штабом ВСУ и Министерством обороны.
При этом журналистов и политиков представитель Минобороны призвал распространять только открытую информацию.
– Не нужно вредить проведению оборонной операции, – добавил Александр Мотузяник.
Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 24 июня бои за Северодонецк в Луганской области продолжаются.
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Фото: Скриншот из видео / Media Center Ukraine — Ukrinform