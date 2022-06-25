В Харькове снова прогремели взрывы — в городе и области воздушная тревога
В Харькове вечером 24 июня раздались взрывы.
Обновлено в 23.41. В Харькове снова слышны громкие взрывы.
Об этом сообщает портал Харків.Суспільне и люди в соцсетях.
Отметим, что с 21.53 в Харькове и области объявили воздушную тревогу. Местных жителей призывают быть осторожными и оставаться в укрытиях.
Напомним, что за прошлые сутки, 23 февраля, в Харьковской области в результате обстрелов оккупантов погибли три человека, 13 получили ранения.
На территории области в течение последних суток оккупанты обстреливали Чугуевский, Изюмский, Богодуховский и Харьковский районы. Разрушены жилые дома и хозяйственные постройки.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 121-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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