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Факты / Украина

В Пентагоне назвали срок получения Украиной еще четырех HIMARS — CNN

Илья Нежигай, редактор ленты
Требует проверки
HIMARS
Фото: Getty Images

США планируют передать все РСЗО HIMARS Украине до середины июля.

Об этом пишет CNN со ссылкой на неназванного представителя из Пентагона.

По словам чиновника, первая партия из четырех РСЗО уже находится в Украине.

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Другую партию из четырех систем HIMARS, о ​​которой накануне объявил представитель Минобороны США, пришлют в Украину “до середины июля”.

Чиновник из оборонного американского ведомства отметил, что группа украинских военных сейчас проходит обучение работе с системами.

Накануне Министр обороны Алексей Резников заявил, что в Украину уже приехали первые HIMARS.

Позже появилось видео, как украинские военные уже начали применять на фронте американские ракетные системы HIMARS.

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Источник: CNN
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