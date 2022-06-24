Июнь, 24 в 20:49

Бронированный российский штурмовик Су-25 Грач сбили ВСУ на одном из направлений.

– Сегодня, 24 июня, на одном из направлений военнослужащим подразделения противовоздушной обороны 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины был успешно сбит российский штурмовик Су-25 Грач, – сообщает командование Десантно-штурмовых войск.

Николаевский десантник сбил вражескую цель из переносного зенитно-ракетного комплекса Игла.

Точным стрелком зенитчик стал за короткое время, поскольку в армию пришел добровольцем по мобилизации.

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На днях в Генштабе ВСУ сообщили, что РФ из самолетов Су-25 обстреляла территории трех областей.

В частности, на Лиманском направлении враг нанес авиационный удар с двух самолетов Су-25 в районе населенного пункта Пришиб и ракетный удар в районе населенного пункта Маяки.

Кроме того, штурмовики ударили по Белой Горе и Мирной Долине в Луганской области.