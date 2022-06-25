Июнь, 24 в 22:18

Разоблачение Службой безопасности Украины сети агентов ГРУ РФ, в которую входил нардеп Андрей Деркач, позволило получить доказательства, которые должны лечь в основу жестких санкций.

Об этом в своем канале в Telegram сообщил глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия.

– СБУ установила, что российская разведка использовала доллары США для финансирования подрывной деятельности на территории Украины. Речь идет о суммах в миллионы долларов, которые предполагались для создания частных охранных фирм под кураторством российских разведчиков. Эти факты подтверждают не только то, что Россия является спонсором терроризма, но и то, что для финансирования преступлений российская разведка использует не свои никому не нужные рубли, а доллары США, — пояснил он.

По словам Арахамии, такие действия РФ превращают достижения цивилизованного мира в “оружие для террористов”.

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– Это означает, что Россия должна быть полностью отрезана от возможности получать, хранить, переводить американские доллары, евро или другую свободно конвертируемую валюту, – заявил Арахамия.

Он добавил, что для России доллары или евро являются инструментом финансирования преступлений, а не способом развивать экономику, создавать блага или делиться ими с человечеством.

Ранее СБУ разоблачила сеть российских агентов из Генштаба РФ, действовавших на территории Украины. Среди завербованных был украинский политик, внефракционный депутат Андрей Деркач. По данным следствия, он курировал создание ряда частных охранных предприятий в разных областях.

Источник: Давид Арахамия