Сделаем все, чтобы Украина по упрощенной процедуре смогла стать членом ЕС – Макрон

Июнь, 24 в 7:32

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что представители Евросоюза приложат все усилия, чтобы Украина получила членство по упрощенной процедуре.

Об этом он сообщил на брифинге.

– Мы понимаем, что Украина сейчас втянута в конфликт. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы Украина по упрощенной процедуре смогла стать членом ЕС, – сказал Макрон.

По его словам, приоритетной задачей является стабилизация геополитической ситуации.

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– Мы открываем двери для Украины, чтобы стабилизировать ситуацию. Мы говорим, что у европейской семьи нет определенных ограничений территорий. Такой геополитический подход позволяет расширять границы ЕС. Экономический контекст тоже. Мы должны действовать на несколько шагов впереди. Мы бы так не поступали при других условиях. Мы понимаем, что сейчас есть усталость от войны, и поэтому мы не можем допустить, чтобы такое продолжалось. Мы должны стремиться к стабилизации в рамках нынешних обстоятельств, — добавил президент Франции.