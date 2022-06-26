Депортированных РФ украинцев будут пропускать и без паспортов – Верещук
Депортированных украинцев, которые могут дойти до границы с Украиной, будут пропускать и без документов.
Об этом в эфире телемарафона заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
— Трем четвертым (3/4) людей от всего числа, которые прошли эти страшные фильтрационные лагеря удается спастись, но не все они возвращаются в Украину. Мы сейчас разрабатываем маршруты, по которым будут курсировать бесплатные транспортные средства, которые будут помогать украинцам без денег и без паспортов. Паспортов просто нет, их отбирают в этих фильтрационных лагерях, – отметила Верещук.
Она сообщила, что эти маршруты будут курсировать в Украину из Эстонии, Латвии, ведь именно с этой стороны идет наибольший поток депортированных.
– Наши границы закрыты (с РФ – Ред.), но у нас есть договоренность с пограничниками, если украинцам удастся дойти до границы с Украиной мы будем пропускать и без паспортов, без документов, удостоверяющих личность. Главное найти путь, чтобы вернуться домой, зазвонить нам – мы поможем с билетами, с паспортными документами, – говорит она.