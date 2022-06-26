Депортированных РФ украинцев будут пропускать и без паспортов – Верещук

Июнь, 25 в 22:37

Депортированных украинцев, которые могут дойти до границы с Украиной, будут пропускать и без документов.

Об этом в эфире телемарафона заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

— Трем четвертым (3/4) людей от всего числа, которые прошли эти страшные фильтрационные лагеря удается спастись, но не все они возвращаются в Украину. Мы сейчас разрабатываем маршруты, по которым будут курсировать бесплатные транспортные средства, которые будут помогать украинцам без денег и без паспортов. Паспортов просто нет, их отбирают в этих фильтрационных лагерях, – отметила Верещук.

Она сообщила, что эти маршруты будут курсировать в Украину из Эстонии, Латвии, ведь именно с этой стороны идет наибольший поток депортированных.

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