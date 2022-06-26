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Факты / Украина

Депортированных РФ украинцев будут пропускать и без паспортов – Верещук

Маліновська Ангеліна, Редактор сайта
Депортированных РФ украинцев будут пропускать и без паспортов – Верещук

Депортированных украинцев, которые могут дойти до границы с Украиной, будут пропускать и без документов.

Об этом в эфире телемарафона заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

— Трем четвертым (3/4) людей от всего числа, которые прошли эти страшные фильтрационные лагеря удается спастись, но не все они возвращаются в Украину. Мы сейчас разрабатываем маршруты, по которым будут курсировать бесплатные транспортные средства, которые будут помогать украинцам без денег и без паспортов. Паспортов просто нет, их отбирают в этих фильтрационных лагерях, – отметила Верещук.

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Она сообщила, что эти маршруты будут курсировать в Украину из Эстонии, Латвии, ведь именно с этой стороны идет наибольший поток депортированных.

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– Наши границы закрыты (с РФ – Ред.), но у нас есть договоренность с пограничниками, если украинцам удастся дойти до границы с Украиной мы будем пропускать и без паспортов, без документов, удостоверяющих личность. Главное найти путь, чтобы вернуться домой, зазвонить нам – мы поможем с билетами, с паспортными документами, – говорит она.

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