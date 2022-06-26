Детали предоставления Украине статуса кандидата в ЕС, могут ли отменить и какая третья страна была против — Стефанишина

Июнь, 25 в 23:14

Вицепремьер по вопросам евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина рассказала, что представители Украины до последнего момента не знали, каким будет решение членов ЕС на саммите.

– И я получила ответ, что Украина стала кандидатом в члены ЕС. Решение было принято за 30 секунд. И в этот момент – какая-то естественная реакция организма, конечно, я расплакалась. Это были слезы, выплеснувшие все напряжения, все эмоции. Но больше это было понимание, что это первое крупное достижение со времен независимости. Однозначно, – подчеркнула вице-премьер.

Также она отметила, что предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС не может быть отменено, ведь это слово президента Европейского совета.

– Великие лидеры 27 стран ЕС предоставили Украине европейскую перспективу и приняли решение дать Украине статус кандидата. Что касается семи условий, решение предусматривает, что комиссия в конце года произведет оценку выполнения этих условий и исходя из этого будут определяться дальнейшие этапы, связанные с членством. То есть, эти семь условий не привязываются к тому решению, которое мы получили. Это слово президента Европейского совета. Статус кандидата, точка, – говорит Стефанишина.

Кроме того, Стефанишина рассказала, что кроме Дании и Нидерландов, в предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС колебалась Португалия. Скептичность этой страны сохранялась до последнего момента.

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