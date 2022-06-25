Мы вам поможем: Зеленский выступил перед участниками акции протеста в Грузии

Июнь, 25 в 0:28

Президент Владимир Зеленский и глава фракции Слуга Народа Давид Арахамия обратились со словами поддержки к участникам акции протеста в Грузии.

Соответствующее видео было опубликовано президентом Украины вечером 24 июня.

– Я хочу, чтобы сегодня меня услышал каждый и каждая: мы свободные люди и свободные страны, это навсегда. Я благодарен сыновьям Грузии, которые вместе с нашими воинами борются против России. Их подвиг – это наши общие подвиги, их раны – это наши раны. И наша победа будет победой каждого из них, каждого из вас, – сказал президент Украины.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина и Грузия никогда не сдадутся, потому что “Донбасс и Крым – это наша Земля”.

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— Так же как Абхазия и Южная Осетия – это ваша земля. И даже если кто-то хочет об этом забыть, если кто-то хочет это стереть, то мы обязательно напомним. Мы будем рядом. Вчера Украина стала кандидатом на вступление в Евросоюз. Вы на этом пути, действуйте. Мы вам поможем, – сказал президент Зеленский.

Затем президент с речью по видеосвязи выступление Давид Арахамия, призвавшего грузин бороться за свое место в Европе.

– Именно в Европе место Грузии, Украине и Молдове. Именно за Европу и место в Европе боролись наши предки, как и мои предки. Украина и наша команда делают все, чтобы Грузия присоединилась к большой европейской семье, — сказал он.

Акция протеста, участники которой требуют от правительства Грузии выполнить требования ЕС для получения статуса кандидатства, прошла в центре Тбилиси перед зданием парламента.

Протестующие требуют от правительства выполнения соглашения, заключенного между грузинскими властями и оппозицией при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля.

Митингующие дали властям неделю, до 3 июля, чтобы эти требования были выполнены, иначе организаторы акции обещают бессрочные протесты.

– Если Бидзина Иванишвили лично не прислушается к волеизъявлению грузинского народа, нас придет еще больше, чем сегодня, чем нас было 20 июня, и мы покажем гнев грузинского народа. К этому мы придем везде, мы придем в каждый город, в каждую деревню. Мы убедим народ, в чем путь к спасению Грузии. 3 июля мы приедем из всех городов, сел и придем в парламент в Тбилиси. Мы не пойдем, пока олигархия не распадется, – сказал лидер оппозиционного движения “Сирцхвилиа” Шота Дигмелашвили.

В середине июня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с заявлением, согласно которому статус кандидата на членство в ЕС в первую очередь заслуживает Грузия, а затем уже Украина и Молдова.