Оккупанты намерены оставить мариупольцев без отопления зимой — Андрющенко

Июнь, 25 в 21:08

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что оккупанты не готовятся отапливать Мариуполь зимой.

— Несмотря на громкие заявления о подготовке к отопительному сезону и восстановление котельных, руководители комитетов самоорганизации населения и квартальные получили указание срочно собирать данные о потребности дров и угля в первую очередь по частным домам, даже газифицированным. Это прямой сигнал и признание очевидного факта – отопления зимой не будет, – написал на своей официальной странице в Telegram Петр Андрющенко.

Также он отметил, что причина заключается даже не в нежелании оккупантов отапливать, а обусловлены сугубо техническими проблемами.

— Все котельные в Мариуполе давно модернизированы и переведены на единый вид топлива — природный газ. Восстановить газоснабжение в Мариуполе невозможно путем ремонта из-за огромных повреждений газовода как магистрального, так и по домам. Подача газа грозит превратить город во взрывчатку. Использовать или перестроить котлы на другой вид топлива – твердый — нереально к зиме. Поэтому, зима рядом и она будет без тепла в домах, – пишет советник мэра.

По его мнению, по этой причине оккупанты будут подталкивать людей к депортации в РФ в ближайшие месяцы.

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Источник: Петр Андрющенко