Июнь, 25 в 14:31

В течение четырех месяцев на границах Украины с соседними Венгрией, Румынией и Словакией закарпатские таможенники ежедневно пропускают десятки машин, которые продолжают везти к нам отовсюду гуманитарные грузы.

— Первая машина с гуманитарной помощью заехала к нам на границу утром 24 февраля, уже в первые часы полномасштабной войны. Не готов вам сейчас сказать, из какой именно страны была эта помощь. Но этот груз был особенно ценным. Мы его быстро оформили, — в эксклюзивном комментарии Фактам сказал Василий Татош, сотрудник управления обеспечения таможенного контроля и оформления Закарпатской таможни.

Доставкой гуманитарных грузов занимаются интернациональные благотворительные фонды и публичные организации. В первые дни они больше всего завозили к нам зимней одежды и обуви, теплых одеял и предметов гигиены.

Теперь преобладают продукты питания и вещи первой необходимости. Многие поставляют к нам лекарства и медицинское оборудование.

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— Гуманитарная помощь поступает в Украину через таможенные посты Закарпатской таможни почти со всего мира. Наибольший объем товаров был завезен из Италии, Словакии, Германии, Венгрии и Чехии. Почти половина таких грузов перемещена через пункты пропуска на границе с Венгрией. Далее – через украинско-словацкую границу. И меньше всего – через румынскую, — добавляет Василий Татош.

На нужды Вооруженных сил Украины и правоохранительных органов из Европы через Закарпатье завезено более 2 300 автомобилей повышенной проходимости и специального назначения. Это машины скорой помощи и пожарные автомобили.

— Оформление гуманитарной помощи намного упрощено. Сейчас получателю такого груза не обязательно быть в едином реестре получателей гуманитарной помощи. Нет процедуры признания гуманитарной помощи, которая существовала до полномасштабной войны. Все формальности по оформлению гумпомощи заканчиваются непосредственно на границе, – объясняет Василий Татош.

Таможенники уверяют, что оформление документов и пропуск гуманитарных грузов занимают около 20 минут. Этот процесс можно ускорить, заполнив специальную декларацию в электронном виде.